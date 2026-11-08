An Giang chuyển từ làm thay sang hướng dẫn người dân tự thực hiện dịch vụ công

Người dân xã Phú Hòa, tỉnh An Giang, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

An Giang triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính, chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030, trọng tâm là chuyển từ cán bộ “làm thay” sang hướng dẫn người dân chủ động thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Tỉnh đồng thời đẩy mạnh tái sử dụng dữ liệu, khai thác VNeID, tối ưu hạ tầng công nghệ, góp phần xây dựng nền hành chính thông minh, minh bạch, giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp.

Nâng cao tính tự chủ trong thực hiện dịch vụ công

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong cho biết đến hết năm 2030, tỉnh phấn đấu từng bước hình thành phương thức cung cấp dịch vụ công bền vững theo hướng “Người dân chủ động-hệ thống thông minh-dữ liệu dùng lại-cơ quan nhà nước chủ động phục vụ -cộng đồng cùng phổ cập kỹ năng số.”

Năng lực số của người dân được nâng cao, dịch vụ công ngày càng dễ sử dụng, dữ liệu được khai thác, chia sẻ và tái sử dụng nhiều hơn; số lần kê khai, giấy tờ và thao tác cần thực hiện giảm xuống. Đối với những dịch vụ đủ điều kiện, cơ quan nhà nước từng bước chuyển từ chờ người dân yêu cầu sang chủ động cung cấp dịch vụ trên cơ sở dữ liệu.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phú Hoà, tỉnh An Giang giải quyết nhanh chóng việc làm và phát thẻ bảo hiểm y tế cho người dân. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Theo kế hoạch, An Giang chuẩn hóa quy trình tối thiểu 12 bước theo cơ chế “cán bộ hướng dẫn-người dân trực tiếp thao tác.”

Lực lượng hỗ trợ có trách nhiệm đồng hành, hướng dẫn, trong khi người dân trực tiếp nhập mật khẩu, mã OTP và thực hiện xác thực sinh trắc học. Tỉnh đồng thời áp dụng bộ phân loại 4 mức độ tự chủ hành vi (M1 - M4) làm công cụ quản trị nội bộ. Trong số đó, mức M1 (phụ thuộc), lực lượng hỗ trợ thực hiện phần lớn thao tác; mức M2 (đồng thực hiện), người dân thao tác một phần dưới sự hỗ trợ sát sao; mức M3 (tự thực hiện có hỗ trợ), người dân tự hoàn thành phần lớn quy trình, chỉ cần trợ giúp ở những khâu phức tạp; mức M4 (tự chủ hoàn toàn), người dân chủ động thực hiện toàn bộ quy trình từ xa.

Lộ trình nâng cao năng lực số được thiết kế qua 4 giai đoạn: “Làm mẫu-Làm cùng-Tự thực hiện có hỗ trợ-Tự thực hiện hoàn toàn.”

Trên cơ sở kết quả khảo sát ban đầu, tỉnh phân nhóm người sử dụng để áp dụng phương thức hỗ trợ phù hợp. Nhóm có kỹ năng tốt được hướng dẫn chuyển nhanh sang mức tự chủ hoàn toàn (M4); nhóm trung niên, nông dân được hướng dẫn theo phương thức “làm cùng một lần-tự làm những lần sau”. Đối với người cao tuổi, người khuyết tật và người không có thiết bị số, chính quyền tiếp tục duy trì hình thức hỗ trợ trực tiếp phù hợp, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.

Ông Võ Minh Trung, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ An Giang cho biết, một trong những giải pháp trọng tâm là thực hiện nguyên tắc “khai báo một lần-sử dụng nhiều lần.”.

Cơ quan nhà nước có trách nhiệm khai thác, tái sử dụng dữ liệu đã có trong các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành, không yêu cầu người dân, tổ chức kê khai lại hoặc nộp bản chính, bản sao giấy tờ đã đủ điều kiện chia sẻ.

Tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính khai thác trực tiếp thông tin, giấy tờ đã tích hợp trên ứng dụng VNeID. Đồng thời, tỉnh rà soát danh mục giấy tờ ưu tiên thuộc các lĩnh vực hộ tịch, đất đai, đăng ký hộ kinh doanh, bảo hiểm, y tế, giáo dục, giao thông và lý lịch tư pháp để kết nối, đồng bộ dữ liệu.

Phát triển công dân số từ trường học và cộng đồng

Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân thực hành kỹ năng số, tỉnh giao Ủy ban Nhân dân cấp xã bố trí hoặc tận dụng cơ sở vật chất hiện có để tổ chức các “điểm tự phục vụ” tại cấp xã hoặc điểm sinh hoạt cộng đồng.

Các điểm này được trang bị máy tính, máy quét, kết nối Internet Wi-Fi và mã QR hướng dẫn. Điểm tự phục vụ hoạt động theo đúng nguyên tắc người dân tự thao tác-cán bộ hỗ trợ.

Song song đó, cấp xã triển khai mô hình “dịch vụ công đến tận ấp,” ưu tiên đưa lực lượng hỗ trợ xuống tận khóm, ấp, hợp tác xã, chợ để hướng dẫn người dân nông thôn, vùng xa trực tiếp thực hành trên chính thiết bị di động cá nhân. Tỉnh áp dụng chuẩn hóa truyền thông với thông điệp “Một thủ tục- một mã QR-một hướng dẫn,” sử dụng các video ngắn từ 30 giây đến 3 phút thao tác trực quan trên điện thoại.

Người dân xã Phú Hòa, tỉnh An Giang, đến làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. (Ảnh: Thanh Sang /TTXVN)

Đáng chú ý, An Giang xác định trường học là hạt nhân lan tỏa năng lực công dân số trong cộng đồng. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì triển khai chương trình “Công dân số học đường” dành cho học sinh từ lớp 9 trở lên, học sinh Trung học phổ thông và sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cao đẳng, đại học. Chương trình trang bị các kỹ năng tra cứu thủ tục, sử dụng VNeID, thực hiện dịch vụ công, thanh toán điện tử, chữ ký số, bảo vệ dữ liệu cá nhân và nhận diện lừa đảo trực tuyến.

Gắn với chương trình là phong trào “Một học sinh, sinh viên - một người thân biết dịch vụ công” và việc thành lập các đội hình “Đại sứ Công dân số học đường.” Qua đó, học sinh, sinh viên trở thành lực lượng hướng dẫn cha mẹ, ông bà thực hành giao dịch điện tử ngay tại gia đình theo nguyên tắc “người trẻ hướng dẫn - người dân trực tiếp thực hiện.”

Để theo dõi, đôn đốc và đánh giá kết quả, An Giang xây dựng, đưa vào vận hành hệ thống giám sát Dashboard quản trị dựa trên dữ liệu. Hệ thống kết nối, cập nhật dữ liệu tự động theo 3 lớp, từ cấp tỉnh đến toàn bộ 102 xã, phường, đặc khu, theo từng lĩnh vực và thủ tục.

Hệ thống ghi nhận thời gian thực chỉ số tự chủ M1-M4, theo dõi tỷ lệ tái tự thực hiện, cảnh báo các nhiệm vụ chậm tiến độ, thiếu minh chứng và kiểm soát rủi ro theo 4 cấp độ (R1 đến R4). Toàn bộ quá trình theo dõi được tự động hóa, không yêu cầu cấp xã hay các cơ sở giáo dục phải làm báo cáo giấy hoặc nhập lại dữ liệu đã có trên hệ thống.

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện kế hoạch giai đoạn 2026-2030 là hơn 13 tỷ đồng, ưu tiên cho các nhiệm vụ dùng chung, khảo sát đường cơ sở, đào tạo, truyền thông thay đổi hành vi và xây dựng hạ tầng Dashboard.

Thông qua các giải pháp trên, An Giang hướng tới thiết lập bền vững phương thức cung cấp dịch vụ công theo mô hình “Người dân chủ động-Hệ thống thông minh-Dữ liệu dùng lại-Cơ quan nhà nước chủ động phục vụ-Cộng đồng cùng phổ cập kỹ năng số.”

Đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt tối thiểu 95%, góp phần thúc đẩy xây dựng chính quyền số và phát triển xã hội số./.