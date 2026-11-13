An Giang: Chuẩn bị xây dựng Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc quy mô 500 giường, có sân đáp trực thăng

Theo đó Dự án Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc (Dự án) sẽ được xây dựng tại khu vực Đồng Cây Sao, Cửa Cạn, đặc khu Phú Quốc. Dự án có diện tích hơn 13ha, với quy mô 500 giường, tổng mức đầu tư 1.300 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước.

Chủ đầu tư dự án là UBND đặc khu Phú Quốc. Khối nhà chính của bệnh viện cao 8 tầng, diện tích hơn 1,1ha; khối trung tâm năng lượng pháp y cao 2 tầng, diện tích gần 1.000m2. Trong đó, có các hạng mục xây dựng, gồm: Khối khám bệnh và điều trị ngoại trú; khối điều trị nội trú; khối cấp cứu – hồi sức tích cực; khối phẫu thuật – gây mê hồi sức; khối cận lâm sàng (xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng); khối hành chính – quản trị; khối nhà ở tập thể.

Bản vẽ tổng thể mặt bằng Dự án Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc

Đặc biệt, Dự án Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc sẽ có phòng máy và sân đáp trực thăng. Thời gian thực hiện từ 2027-2030, dự kiến khởi công cuối quý 1/2027.

Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc sẽ đáp ứng kịp thời kỹ thuật y tế cao, kiểm soát nhiễm khuẩn, đầy đủ tiện nghi, thân thiện với người bệnh.

Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc Trần Minh Khoa cho biết, việc xây dựng Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc sẽ đáp ứng tiêu chuẩn ngang tầm bệnh viện hạng I (bệnh viện đặc thù biển đảo); từng bước trở thành trung tâm khám và chữa bệnh chất lượng cao phục vụ người dân và du khách. Bệnh viện sẽ được đầu tư trang thiết bị hiện đại, phát triển các chuyên khoa sâu, ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giảm tải cho bệnh viện tuyến trên.

Quang cảnh buổi họp đóng góp ý kiến xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc do UBND đặc khu Phú Quốc phối hợp Sở Y tế An Giang và Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM tổ chức vừa qua

Dự án hoàn thành sẽ nâng cao năng lực khám, chẩn đoán, điều trị và tăng cường khả năng cấp cứu kịp thời cho người dân và du khách. Đồng thời giúp người dân, du khách tiếp cận các dịch vụ y tế hiện đại, chất lượng cao, góp phần tạo dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội tại đặc khu Phú Quốc nói riêng và tỉnh An Giang nói chung.

Vừa qua, UBND đặc khu Phú Quốc phối hợp Sở Y tế An Giang và Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh tổ chức buổi họp đóng góp ý kiến xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc.

Theo lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc, đây là Dự án được lãnh đạo tỉnh và Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc rất quan tâm. Hiện chủ đầu tư đang phối hợp với các ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo quy định Luật Đầu tư công để Dự án sớm được triển khai theo kế hoạch.