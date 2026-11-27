Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Lý Anh Thư phát biểu tại cuộc họp.

Sáng 27/11, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp chuẩn bị công tác tiếp xúc cử tri tại đặc khu Phú Quốc. Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Lý Anh Thư chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung trao đổi phương án bảo đảm đường truyền, thiết bị âm thanh, hình ảnh và lực lượng hỗ trợ tại các điểm cầu, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo như Thổ Châu, Tiên Hải, Nam Du, Sơn Hải. Mục tiêu là bảo đảm kết nối thông suốt, tạo điều kiện để cử tri phản ánh tâm tư, nguyện vọng và các vấn đề phát sinh từ thực tiễn địa phương.

Quang cảnh cuộc họp.

Các đại biểu cũng thống nhất xây dựng kịch bản điều hành, phân bổ thời lượng phát biểu và tổng hợp kiến nghị. Mỗi ý kiến phát biểu không quá 5 phút; ưu tiên thời lượng cho cử tri tại điểm cầu chính Phú Quốc và các địa bàn hải đảo. Những vấn đề thuộc thẩm quyền được trao đổi, giải trình trực tiếp tại hội nghị; các kiến nghị khác được tiếp thu, chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Kết luận cuộc họp, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Lý Anh Thư yêu cầu Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh, ban hành kế hoạch điều chỉnh gửi các xã, phường, đặc khu; phân công nhiệm vụ cụ thể cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các cơ quan báo chí và UBND đặc khu Phú Quốc, gắn với thời hạn hoàn thành từng phần việc. Ngành điện lực được đề nghị bảo đảm nguồn điện liên tục tại 27 điểm cầu, không để xảy ra sự cố ảnh hưởng hội nghị.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Ngô Phương Vũ thảo luận.

Chủ trì hội nghị cũng yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành liên quan, trong đó có Thanh tra tỉnh, các ngành tài nguyên và môi trường, tài chính, giáo dục, y tế tham dự, chuẩn bị tài liệu và nội dung để thông tin, giải trình những vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách khi cử tri đặt ra.

Đối với việc tổng hợp kiến nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp tiếp nhận ý kiến cử tri trước và sau hội nghị, chuyển Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đúng thời hạn. Những kiến nghị liên quan đến sửa đổi luật, nghị định cần được cơ quan chuyên môn rà soát, chỉ rõ điều, khoản và quy định còn bất cập so với thực tiễn, làm cơ sở kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh.