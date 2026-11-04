An Giang chuẩn bị ngày hội văn hóa Khmer, điểm nhấn là đua ghe ngo

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước, Trưởng Ban Tổ chức ngày hội, chủ trì cuộc họp.

Chiều 4/11, UBND tỉnh An Giang họp rà soát công tác chuẩn bị Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh An Giang lần thứ XVIII năm 2026. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước, Trưởng Ban Tổ chức ngày hội, chủ trì cuộc họp.

Ngày hội diễn ra từ ngày 22 đến 24/11 tại xã Gò Quao, nhân dịp Lễ hội Ok Om Bok. Chương trình gồm lễ khai mạc gắn với Giải đua ghe ngo vào sáng 23/11 tại khán đài bờ sông Cái Lớn, lễ cúng trăng và các hoạt động văn hóa, thể thao, triển lãm, hội chợ thương mại.

Quang cảnh cuộc họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước yêu cầu các sở, ngành và địa phương rà soát toàn bộ chương trình, hoàn thiện kịch bản, chuẩn bị chu đáo các hoạt động, bảo đảm an toàn và giữ gìn bản sắc văn hóa Khmer.

Trong đó, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp UBND xã Gò Quao hoàn thiện kịch bản, tổ chức tập luyện và tổng duyệt chương trình nghệ thuật khai mạc, bế mạc phục vụ truyền hình trực tiếp.

Sở Dân tộc và Tôn giáo phối hợp các đơn vị liên quan chuẩn bị lễ cúng trăng, hội thi làm giàn thủy lục đúng phong tục truyền thống. Các đơn vị tổ chức Giải đua ghe ngo cần chốt số lượng đội tham gia, bảo đảm công bằng và an toàn cho vận động viên.

Công an tỉnh triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông đường bộ, đường thủy và bố trí lực lượng cứu hộ trên sông Cái Lớn. Sở Y tế bảo đảm an toàn thực phẩm, bố trí xe cứu thương túc trực; UBND xã Gò Quao chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường và kiểm soát giá dịch vụ trong thời gian diễn ra ngày hội.