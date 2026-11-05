An Giang chuẩn bị đối thoại với ICOMOS về di sản Óc Eo - Ba Thê

Quang cảnh cuộc họp.

Sáng 5/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước chủ trì cuộc họp Ban Điều hành xây dựng Hồ sơ đề cử Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê, rà soát các nhiệm vụ trọng tâm, chuẩn bị cho các phiên đối thoại với ICOMOS. Cuộc họp được tổ chức trực tiếp tại An Giang, kết hợp trực tuyến với điểm cầu Hà Nội.

Theo báo cáo, thực hiện yêu cầu của ICOMOS về cung cấp thông tin bổ sung đối với hồ sơ đề cử Di sản thế giới, tỉnh An Giang đã phối hợp các bộ, ngành Trung ương, chuyên gia và đơn vị tư vấn hoàn thiện, gửi báo cáo giải trình đến Trung tâm Di sản thế giới và ICOMOS trước thời hạn ngày 2/11/2026.

Dự kiến cuối tháng 11/2026, đoàn công tác tỉnh An Giang do Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước dẫn đầu sẽ làm việc trực tiếp với Hội đồng chuyên gia ICOMOS tại Paris.

Tỉnh đồng thời chuẩn bị nội dung đối thoại trực tuyến tại Hà Nội vào ngày 28/11/2026, phối hợp với Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO trong hoạt động ngoại giao văn hóa, vận động sự ủng hộ của các quốc gia thành viên Ủy ban Di sản Thế giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước phát biểu kết luận.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước yêu cầu các thành viên Ban Điều hành tiếp tục bám sát lộ trình, phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn và các cơ quan Trung ương.

Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo được giao chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn và chuyên gia hoàn thiện kịch bản, tài liệu trình chiếu, hồ sơ phục vụ đối thoại; bảo đảm nội dung thống nhất, chặt chẽ, có cơ sở khoa học và đáp ứng yêu cầu của ICOMOS.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai nhiệm vụ kỹ thuật bổ sung đúng tiến độ, xác định rõ sản phẩm, trách nhiệm phối hợp; chủ động xử lý những vấn đề phát sinh. Cùng với đó, tăng cường phối hợp trong hoạt động ngoại giao văn hóa, chuẩn bị chu đáo các điều kiện làm việc với đoàn chuyên gia ICOMOS; đồng thời tiếp tục quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê.