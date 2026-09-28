An Giang chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức lễ hội Nguyễn Trung Trực

Tiết mục văn nghệ tại lễ dâng hương lễ hội truyền thống kỷ niệm 157 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2025) tại phường Rạch Giá.

Hằng năm, vào các ngày 26, 27 và 28/8 âm lịch, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân long trọng tổ chức lễ hội Nguyễn Trung Trực để bày tỏ lòng ngưỡng mộ và tri ân vị anh hùng của dân tộc. Năm nay, Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp các sở, ngành và địa phương liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sớm ban hành kế hoạch và quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập ban tổ chức và các tiểu ban phục vụ lễ hội.

Căn cứ nội dung kế hoạch được ban hành, các sở, ngành, địa phương liên quan và các tiểu ban phục vụ lễ hội chủ động xây dựng kế hoạch để triển khai các nhiệm vụ được phân công. Đến nay, công tác chuẩn bị bảo đảm tiến độ. Việc bố trí mặt bằng, địa điểm tổ chức các hoạt động trưng bày, triển lãm, hội thi, liên hoan nghệ thuật… cũng như công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, quảng bá về lễ hội trên các phương tiện thông tin đại chúng được triển khai khẩn trương.

Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các đơn vị liên quan tập trung hoàn tất chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội và chương trình lễ dâng hương tại công viên tượng đài Nguyễn Trung Trực, bảo đảm trang trọng, chu đáo, phục vụ tốt cho người dân các nơi về chiêm bái, tưởng nhớ vị anh hùng của dân tộc.

- Phóng viên: Lễ hội năm nay có điểm nhấn nào trong phần lễ và phần hội để vừa giữ được nét truyền thống vừa tạo thêm sức hấp dẫn đối với người dân và du khách?

- Bà Lê Thị Phà Ca: Về phần lễ, các nghi lễ cổ truyền như thượng đại kỳ, phần hương, tế đàn cả, hậu phối… được tổ chức theo nghi thức truyền thống hằng năm tại Di tích Lịch sử văn hóa quốc gia mộ và đình Nguyễn Trung Trực. Cùng với đó là hoạt động thắp hương tại các địa điểm bia ghi dấu địa điểm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực bị giặc Pháp hành hình năm 1868, Di tích Lịch sử quốc gia mộ và đình Nguyễn Trung Trực và công viên tượng đài Nguyễn Trung Trực. Điểm nhấn của phần lễ là chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội tại quảng trường Đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh, phường Rạch Giá.

Về phần hội, các hoạt động được tổ chức trước, trong và sau lễ hội, từ ngày 20/9 đến 15/10 với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao do tỉnh tổ chức như không gian trưng bày tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam; giải cúp các câu lạc bộ Vovinam tỉnh năm 2026; liên hoan đờn ca tài tử và trích đoạn cải lương tỉnh lần thứ V năm 2026; cuộc thi chuyên đề “Theo dấu chân Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực”; cuộc thi rung chuông vàng tìm hiểu “Nguyễn Trung Trực - Khí phách anh hùng dân tộc”; triển lãm chuyên đề về thân thế, sự nghiệp và đóng góp của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực; gian hàng trình diễn thư pháp…

Cùng với đó là hoạt động trưng bày, giới thiệu các sản phẩm thương mại, sản phẩm OCOP của tỉnh; xúc tiến, quảng bá, kích cầu du lịch và giới thiệu sản phẩm đặc trưng gắn với lễ hội. Ủy ban nhân dân phường Rạch Giá tổ chức một số hoạt động như hội chợ thương mại tổng hợp năm 2026; biểu diễn lân, sư, rồng; trưng bày sinh vật cảnh; đêm hội hoa đăng cầu quốc thái dân an.

Chuỗi hoạt động của phần hội năm 2026 được tổ chức đúng dịp lễ hội nhằm tạo dấu ấn, thu hút du khách về tham dự; đồng thời phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân khi về tham gia lễ hội.

- Phóng viên: Ngành văn hóa và các đơn vị phối hợp chuẩn bị những gì để người dân đến chiêm bái, tham gia lễ hội thuận tiện, văn minh và an toàn?

- Bà Lê Thị Phà Ca: Di tích Lịch sử văn hóa quốc gia mộ và đình Nguyễn Trung Trực cùng với lễ hội Nguyễn Trung Trực có lịch sử hình thành hơn 100 năm, trở thành di sản văn hóa phi vật thể có sức ảnh hưởng lớn đến đời sống tinh thần của người dân An Giang, đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung. Hằng năm, di tích đón từ 2 - 3 triệu lượt khách đến viếng và chiêm bái.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân và du khách tham gia lễ hội trong không khí trang nghiêm, văn minh, an toàn và thân thiện, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các ngành chức năng, UBND phường Rạch Giá tăng cường công tác quản lý nhà nước về lễ hội, trong đó, chú trọng tổ chức các không gian văn hóa, bố trí khu vực tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phù hợp, nhất là khu vực dâng hương, chiêm bái phải bảo đảm sự trang nghiêm, trật tự, tạo điều kiện để người dân thực hiện các nghi lễ truyền thống. Đồng thời, tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân và người dân khi tổ chức, tham gia lễ hội tuân thủ quy định về nếp sống văn minh; không chen lấn, xô đẩy; không mê tín, dị đoan; không thực hiện hành vi làm ảnh hưởng đến không gian tôn nghiêm của di tích và lễ hội.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho người dân, du khách cũng như vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và cảnh quan lễ hội được quan tâm hàng đầu. Ban tổ chức lễ hội phân công các lực lượng công an, quân sự, y tế, phòng cháy, chữa cháy, giao thông… túc trực và phối hợp xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Các phương án phân luồng giao thông được triển khai nhằm bảo đảm lối đi, phòng ngừa ùn tắc, mất an ninh, trật tự và các nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn của người dân. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện đúng quy định về vệ sinh, an toàn thực phẩm; bố trí các điểm thu gom rác, thường xuyên vệ sinh khu vực tổ chức lễ hội, góp phần xây dựng hình ảnh Rạch Giá sạch đẹp, văn minh, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách.

- Phóng viên: Cảm ơn bà!

TÂY HỒ - TÚ QUYÊN thực hiện