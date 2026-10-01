An Giang chuẩn bị 4 cấp độ ứng phó sự cố an toàn thực phẩm tại APEC 2027

Công tác kiểm soát được triển khai từ nguồn cung, quá trình vận chuyển đến chế biến, phục vụ ăn uống. Ảnh minh họa: Thanh Sang - TTXVN

Ngành y tế An Giang sẽ xây dựng hệ thống giám sát an toàn thực phẩm theo 4 cấp độ, gắn với lịch trình các hoạt động của APEC 2027, nhằm chủ động ứng phó khi xảy ra sự cố trong thời gian diễn ra Tuần lễ cấp cao.

Theo ông Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang, 4 cấp độ gồm: cấp độ 1 sẵn sàng; cấp độ 2 tăng cường; cấp độ 3 cao điểm và cấp độ 4 ứng phó sự cố. Trong Tuần lễ cấp cao APEC, lực lượng chức năng sẽ trực 24/24 giờ.

Bên cạnh lực lượng y tế, tỉnh dự kiến phối hợp với lực lượng quân y thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang để chuẩn bị nhân lực, hạ tầng và phương tiện phục vụ công tác ứng phó.

Theo kế hoạch, công tác kiểm soát được triển khai từ nguồn cung, quá trình vận chuyển đến chế biến, phục vụ ăn uống; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát tại các cơ sở phục vụ đại biểu và các khu vực có hoạt động ăn uống trong thời gian diễn ra sự kiện.

Ông Trần Quang Hiền cho biết ngành y tế An Giang sẽ chuẩn bị nhân lực, phương tiện và các kịch bản ứng phó, phối hợp với lực lượng quân y và các bệnh viện tuyến Trung ương nhằm bảo đảm công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho đại biểu và du khách tham dự APEC 2027.