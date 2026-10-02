An Giang chú trọng nhận diện sớm nguy cơ tệ nạn học đường

Đại biểu tham dự hội thảo.

Ngày 2/10, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang tổ chức hội thảo chuyên đề “Phòng, chống tệ nạn trong trường học gắn với xây dựng trường học hạnh phúc”, với khoảng 250 đại biểu tham dự.

Phát biểu đề dẫn, ông Huỳnh Văn Hóa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang, cho biết học sinh hiện có nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đối mặt với những tác động phức tạp từ môi trường bên ngoài, quan hệ bạn bè và mạng xã hội. Nguy cơ đôi khi bắt đầu từ những biểu hiện nhỏ mà người lớn chưa kịp nhận ra.

Theo ông Huỳnh Văn Hóa, phòng, chống tệ nạn trong trường học cần gắn với xây dựng môi trường giáo dục an toàn, nơi học sinh được tôn trọng, bảo vệ, yêu thương và chia sẻ; có thể tìm đến thầy cô khi gặp khó khăn, được hướng dẫn sửa lỗi và tôn trọng sự khác biệt.

Tại hội thảo, đại diện các sở, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục, giáo viên, phụ huynh và học sinh chia sẻ kinh nghiệm, cách làm, đồng thời đề xuất giải pháp phòng, chống tệ nạn học đường.

Các ý kiến nhấn mạnh việc nhận diện sớm những thay đổi ở học sinh để có biện pháp giáo dục, tư vấn và hỗ trợ phù hợp ngay khi vấn đề mới xuất hiện. Các cấp, ngành, địa phương và cơ sở giáo dục cần chủ động thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, đồng thời kết nối với các lực lượng có thể hỗ trợ học sinh.

Ngành giáo dục tiếp tục chú trọng công tác giáo dục, quản lý, tư vấn, hỗ trợ học sinh; xây dựng văn hóa học đường tích cực, phát hiện sớm những em có nguy cơ và tạo môi trường để học sinh được lắng nghe, tham gia và trưởng thành.