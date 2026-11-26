Đồng chí Lâm Mình Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh An Giang, phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Hoạt động nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và khả năng phối hợp giữa các lực lượng trong xử lý tình huống phát sinh từ cơ sở, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Cuộc diễn tập được tổ chức với chủ đề “Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức lực lượng Ban Công tác 35 cấp xã phối hợp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin liên quan đến vụ việc phức tạp, nhạy cảm trên địa bàn tỉnh An Giang”. Nội dung tập trung vào công tác nắm tình hình, tiếp nhận, phân tích, đánh giá thông tin; tham mưu cấp ủy, chính quyền xử lý tình huống; định hướng dư luận, cung cấp thông tin chính thống và phối hợp đấu tranh, phản bác các thông tin sai lệch trên không gian mạng.

Tại diễn tập, đồng chí Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh nhấn mạnh, trong thời đại số, những vụ việc phát sinh tại địa phương nếu không được nắm chắc, xử lý kịp thời rất dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng, xuyên tạc, gây nhiễu loạn dư luận, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Do đó, yêu cầu đặt ra là phải chủ động nắm chắc tình hình ngay từ cơ sở, nhận diện đúng bản chất vụ việc, xử lý sớm, không để phát sinh thành điểm nóng.

Các đại biểu tham dự buổi diễn tập. Ảnh: Văn Sĩ TTXVN

Đồng thời, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh yêu cầu các lực lượng phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; bảo đảm thông tin cung cấp kịp thời, chính xác, đúng thẩm quyền. Đặc biệt, phải gắn đấu tranh trên không gian mạng với giải quyết các vấn đề thực tiễn, tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến chính đáng của nhân dân, kịp thời giải quyết những bức xúc ngay từ cơ sở. Thông tin chính thống phải đi trước một bước, không để khoảng trống thông tin tạo điều kiện cho tin đồn, thông tin sai lệch lan truyền.

Thông qua diễn tập, góp phần nâng cao tính chủ động, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức xử lý các tình huống phức tạp, nhạy cảm; phát huy vai trò của Ban Công tác 35 cấp xã trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để tỉnh An Giang phát triển nhanh, bền vững.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang đề nghị các đơn vị tham gia diễn tập với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, sát thực tế; qua đó đánh giá đúng năng lực tham mưu, chỉ đạo, điều hành và phối hợp xử lý tình huống. Sau diễn tập, cần tổ chức rút kinh nghiệm thực chất, tiếp tục hoàn thiện phương án, quy trình phối hợp, củng cố lực lượng nòng cốt, nâng cao kỹ năng nhận diện, đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc, nhất là đối với đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.