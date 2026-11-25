Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Quyết định số 4281/QĐ-BNNMT ngày 16/11/2026 về công bố Kịch bản nguồn nước trên lưu vực sông Cửu Long mùa cạn năm 2026–2027. Những cảnh báo trong kịch bản cho thấy nguy cơ thiếu hụt nguồn nước không còn là tình huống cần tính đến về mặt dự phòng, mà đã trở thành thách thức trực tiếp đối với công tác quản lý tài nguyên, sản xuất và phát triển bền vững toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo thông tin công bố, mùa cạn 2026–2027 kéo dài từ tháng 11/2026 đến hết tháng 5/2027, nguồn nước trên toàn lưu vực được xác định ở trạng thái thiếu nước, tiềm ẩn nguy cơ không đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất. Đáng chú ý, dòng chảy từ thượng nguồn suy giảm, lượng mưa thiếu hụt và xâm nhập mặn được dự báo diễn biến gay gắt, có thể tạo sức ép lớn lên các hệ thống cấp nước và thủy lợi.

Đối với An Giang, địa phương có vai trò quan trọng trong không gian sản xuất nông nghiệp, thủy sản của vùng, kịch bản này đặt ra yêu cầu phải chuyển nhanh từ tư duy ứng phó sang quản trị chủ động nguồn nước, lấy dự báo làm căn cứ điều hành và lấy hiệu quả bảo đảm nước cho người dân, sản xuất làm thước đo.

An Giang chủ động ứng phó nguy cơ thiếu nước mùa cạn 2026–2027.

Chủ động điều hành, không để bị động trước nguy cơ thiếu nước

Theo kịch bản được công bố, hiện tượng El Niño có khả năng duy trì cường độ rất mạnh trong giai đoạn tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, với xác suất 96%. Nhiệt độ tại Đồng bằng sông Cửu Long được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm từ 1–2°C; nắng nóng có thể xuất hiện sớm từ tháng 2/2027.

Trong khi đó, lượng mưa tại khu vực hạ lưu và đồng bằng có khả năng thiếu hụt 20–40% vào cuối năm 2026, tăng lên 30–60% trong tháng 1/2027 và tiếp tục thiếu hụt 20–50% trong giai đoạn tháng 3–5/2027.

Sự thiếu hụt lượng mưa kéo theo nguy cơ suy giảm dòng chảy từ thượng nguồn. Tại trạm Kratie (Campuchia), tổng lượng nước từ tháng 11/2026 đến tháng 5/2027 dự báo chỉ đạt khoảng 53–68,5 tỷ m³, thấp hơn 26–43% so với trung bình thời kỳ. Lượng nước về Đồng bằng sông Cửu Long qua hai trạm Tân Châu và Châu Đốc trong bảy tháng mùa cạn dự báo đạt khoảng 103–133 tỷ m³, thấp hơn khoảng 20% so với trung bình thời kỳ.

Đây là những con số đặc biệt đáng lưu ý đối với An Giang, bởi Tân Châu và Châu Đốc là hai địa bàn quan trắc quan trọng, phản ánh diễn biến dòng chảy từ thượng nguồn Mekong vào đồng bằng. Khi nguồn nước đầu vào suy giảm, khả năng chủ động điều tiết, tích trữ và phân phối nước càng có ý nghĩa quyết định.

Không chỉ đối mặt với nguy cơ thiếu nước, Đồng bằng sông Cửu Long còn đứng trước áp lực xâm nhập mặn được dự báo rất gay gắt, có thể tương đương mùa cạn 2019–2020, thậm chí tăng cao đột biến tại một số cửa sông. Ranh mặn 4g/l trên sông Hậu có thể lấn sâu khoảng 55–65 km; tại một số cửa sông khác, mức độ xâm nhập có thể còn lớn hơn.

Khi mặn tiến sâu, thời gian lấy nước ngọt của các công trình cấp nước và hệ thống thủy lợi bị thu hẹp. Việc đóng cống để ngăn mặn kéo dài cũng khiến nhiều khu vực phụ thuộc vào lượng nước đã tích trữ trước đó. Điều này cho thấy, ngay cả khi có hệ thống công trình kiểm soát mặn, nguy cơ thiếu nước vẫn hiện hữu nếu việc tích trữ và điều tiết không được tính toán đồng bộ.

Trước thực tế đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Bộ Xây dựng và sáu địa phương gồm Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang và Cà Mau khẩn trương xây dựng kế hoạch khai thác, sử dụng nước theo trạng thái thiếu nước. Các phương án phải tính đến tình huống bất lợi trong cao điểm tháng 2–5/2027, xác định cụ thể nhu cầu của từng lĩnh vực và thứ tự ưu tiên, trước hết bảo đảm nước sinh hoạt và các nhu cầu thiết yếu.

Đối với An Giang, yêu cầu quan trọng là cụ thể hóa kịch bản cấp lưu vực thành phương án điều hành phù hợp với từng khu vực, hệ thống công trình và nhu cầu sử dụng nước. Công tác theo dõi dòng chảy, mực nước, chất lượng nước và diễn biến mặn cần được duy trì thường xuyên; đồng thời rà soát năng lực trữ nước, khả năng vận hành công trình và các khu vực có nguy cơ thiếu nước để chủ động phương án hỗ trợ.

Đặc biệt, cần tận dụng những thời điểm nguồn nước còn thuận lợi để tích trữ trong kênh, rạch, hồ, ao, ô bao và hệ thống thủy lợi; tổ chức vận hành linh hoạt theo diễn biến thủy văn, không để lãng phí nguồn nước ngọt khi có điều kiện khai thác. Các phương án điều tiết cũng cần gắn với lịch thời vụ và nhu cầu thực tế, tránh tình trạng nơi thừa nước không thể hỗ trợ nơi thiếu nước do thiếu kết nối hoặc phối hợp vận hành.

An ninh nguồn nước – nền tảng bảo vệ sinh kế và phát triển bền vững

Sức ép thiếu nước mùa cạn không chỉ là vấn đề thủy văn hay kỹ thuật vận hành công trình, mà còn liên quan trực tiếp đến an ninh lương thực, sinh kế người dân và khả năng duy trì các hoạt động kinh tế của toàn vùng.

Mùa cạn 2026–2027 đặt ra yêu cầu cấp thiết về chủ động bảo đảm an ninh nguồn nước, giữ vững sản xuất và sinh kế vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo tính toán trong kịch bản, nhu cầu nước phục vụ tưới, chăn nuôi và thủy sản trên toàn lưu vực trong bảy tháng mùa cạn khoảng 23,3 tỷ m³; nhu cầu nước cho sinh hoạt, công nghiệp và dịch vụ khoảng 737,8 triệu m³. Trong điều kiện nguồn nước suy giảm, việc cân đối giữa các mục đích sử dụng càng trở nên cấp thiết, đòi hỏi phải có thứ tự ưu tiên rõ ràng và phương án phân phối phù hợp.

Đối với An Giang, bảo đảm nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất cần căn cứ khả năng cấp nước của từng vùng, lịch thời vụ và diễn biến nguồn nước thực tế. Những giải pháp như sử dụng giống ngắn ngày, chịu hạn, chịu mặn; áp dụng phương thức tưới tiết kiệm; giảm thất thoát trong hệ thống dẫn nước cần được đẩy mạnh, thay vì duy trì tập quán sản xuất tiêu tốn nhiều nước.

Cùng với đó, công tác bảo đảm nước sinh hoạt phải được đặt ở vị trí ưu tiên hàng đầu. Các đơn vị cấp nước cần rà soát khả năng dự trữ, duy trì công suất khi nguồn nước biến động, chuẩn bị nguồn thay thế và phương án cấp nước dự phòng. Những khu vực xa nguồn cấp tập trung, vùng có nguy cơ thiếu nước cần được nhận diện sớm để chủ động bố trí bồn chứa, điểm cấp nước và phương tiện vận chuyển khi cần thiết.

Một vấn đề khác không thể xem nhẹ là khai thác nước dưới đất. Dù nguồn nước này có thể hỗ trợ trong những thời điểm nguồn nước mặt suy giảm, việc khai thác cần được kiểm soát chặt chẽ, nhất là tại các khu vực có mực nước đã tiến gần giới hạn cho phép. Không thể giải quyết nguy cơ thiếu nước trước mắt bằng cách tạo thêm áp lực lên nguồn tài nguyên dự trữ lâu dài.

Về phương diện quản trị, mùa cạn 2026–2027 cũng đặt ra yêu cầu tăng cường phối hợp liên vùng, liên ngành và chia sẻ dữ liệu nguồn nước. Dòng chảy sông Mekong chịu tác động từ nhiều yếu tố ở cả thượng nguồn và hạ lưu, do đó một địa phương không thể tự giải quyết toàn bộ bài toán an ninh nguồn nước nếu thiếu sự phối hợp trong điều hành chung của lưu vực.

Kịch bản nguồn nước sẽ được theo dõi, đánh giá hằng tháng và cập nhật khi diễn biến khí tượng, thủy văn có thay đổi bất thường. Đây là cơ sở để các địa phương chủ động điều chỉnh phương án khai thác, sử dụng nước, thay vì áp dụng cứng nhắc một kế hoạch trong suốt mùa cạn.

Có thể thấy, Quyết định số 4281/QĐ-BNNMT không chỉ cung cấp căn cứ dự báo về tình hình nguồn nước mà còn đặt ra yêu cầu hành động cụ thể đối với các địa phương trên lưu vực sông Cửu Long. Với An Giang, điều quan trọng không dừng ở việc tiếp nhận kịch bản, mà phải nhanh chóng chuyển hóa các cảnh báo thành kế hoạch điều hành có khả năng thực thi, xác định rõ trách nhiệm của từng ngành, từng đơn vị và từng hệ thống công trình.

An ninh nguồn nước phải được nhìn nhận là một bộ phận quan trọng của an ninh kinh tế và an sinh xã hội. Chủ động tích trữ từ sớm, điều tiết linh hoạt, phân phối hợp lý và sử dụng tiết kiệm không chỉ giúp An Giang vượt qua thách thức mùa cạn trước mắt, mà còn tạo nền tảng nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên và duy trì đà phát triển bền vững của toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.