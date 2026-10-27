An Giang chủ động thông tin, củng cố niềm tin

Tỉnh An Giang tổ chức giao ban báo chí định kỳ tháng 10/2026. Ảnh: CHÍ CÔNG

Từ mục tiêu phát triển đến yêu cầu thông tin minh bạch

Một công trình chậm tiến độ, một khoản đầu tư chưa được giải thích rõ hay một chính sách tác động trực tiếp đến đời sống người dân đều có thể trở thành chủ đề bàn luận. Nếu thông tin chính thống chưa theo kịp diễn biến thực tế, những mảnh thông tin thiếu đầy đủ rất dễ bị nối ghép thành suy đoán, từ đó tin đồn có cơ hội lan rộng. Vấn đề không nằm ở việc né tránh những điều dư luận quan tâm mà ở khả năng đưa sự thật đến với người dân đúng lúc, đúng bản chất và bằng cách dễ hiểu. Công tác tư tưởng vì thế không thể chỉ dừng ở truyền đạt chủ trương mà phải gắn với thực tiễn điều hành, đối thoại, giải thích chính sách và giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Tinh thần đó có ý nghĩa thiết thực trong quá trình tỉnh thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 10,71% trở lên. Tại cuộc họp đánh giá tình hình quý III, 9 tháng và xác định nhiệm vụ quý IV/2026 ngày 2/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Quang Tùng yêu cầu triển khai quyết liệt kịch bản tăng trưởng, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ các công trình trọng điểm, đồng thời tập trung xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài. Đây vừa là yêu cầu về tiến độ và hiệu quả công việc vừa đặt ra đòi hỏi thông tin phải phản ánh đúng thực chất kết quả, khó khăn và trách nhiệm trong quá trình thực hiện.

Khi mục tiêu tăng trưởng được cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ, công trình và thời hạn rõ ràng, thông tin về quá trình thực hiện cần theo kịp nhịp độ điều hành. Người dân cần biết những chuyển động đang diễn ra, những vướng mắc nào đã được tháo gỡ, việc gì còn phải xử lý và trách nhiệm thuộc về đâu. Thông tin càng cụ thể, khoảng trống cho suy diễn càng thu hẹp.

Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong tình hình mới và Kế hoạch số 149-KH/TU, ngày 29/9/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tạo cơ sở để triển khai yêu cầu ấy thành nhiệm vụ thường xuyên. Trọng tâm không chỉ phản bác thông tin sai khi sự việc đã lan rộng mà còn nắm bắt tình hình, chủ động cung cấp thông tin, giải thích những vấn đề được quan tâm và tạo đồng thuận từ thực tiễn.

Thông tin đi cùng tiến độ công trình, dự án

Tại Phú Quốc, công tác chuẩn bị hội nghị cấp cao APEC 2027 cho thấy rõ mối quan hệ giữa điều hành quyết liệt và thông tin kịp thời. Các công trình, dự án có quy mô lớn, nhiều đầu mối phối hợp, tiến độ gấp; trong quá trình triển khai, những vấn đề về giải phóng mặt bằng, thủ tục, thi công và giải ngân đều được dư luận quan tâm.

Trong các cuộc làm việc liên quan đến công tác chuẩn bị phục vụ APEC 2027, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng nhiều lần chỉ đạo các sở, ngành, đặc khu Phú Quốc, chủ đầu tư và nhà thầu tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ.

Tại buổi làm việc về các công trình phục vụ APEC 2027 ngày 4/9, đồng chí Hồ Văn Mừng yêu cầu tăng cường phối hợp theo cơ chế luồng xanh, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, xử lý trực tiếp các vướng mắc và bảo đảm từng đầu việc có người chịu trách nhiệm, thời hạn cụ thể. Người đứng đầu chính quyền tỉnh nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn thiện quy hoạch và thi công gắn với giải ngân theo khối lượng thực tế.

Đằng sau những chỉ đạo ấy là khối lượng công việc lớn cần được theo dõi và thông tin liên tục. Khi tiến độ được đẩy nhanh, thông tin cũng phải làm rõ công trình nào đang triển khai, hạng mục nào đã hoàn thành, vướng mắc nào đang được xử lý và những thay đổi nào ảnh hưởng trực tiếp đến người dân. Thông tin không thể thay thế việc làm, nhưng giúp người dân hiểu việc đang làm, giám sát kết quả và phân biệt khó khăn thực tế với những suy diễn thiếu căn cứ.

Yêu cầu minh bạch đặt ra với công tác giải ngân vốn đầu tư công. Khi làm việc với các địa phương hoặc trực tiếp kiểm tra công trình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Phong yêu cầu chỉ đạo quyết liệt, theo dõi tiến độ và phối hợp với các sở, ngành tháo gỡ vướng mắc.

Giải ngân không chỉ là tỷ lệ hoàn thành kế hoạch vốn mà còn quyết định tiến độ công trình, khả năng đưa hạ tầng vào sử dụng và mục tiêu tăng trưởng của tỉnh. Vì vậy, thông tin về đầu tư công cần phản ánh rõ kết quả, chỉ ra dự án chậm tiến độ, địa phương giải ngân thấp và nguyên nhân cụ thể. Kết quả tích cực phải có số liệu chứng minh; vấn đề chưa đủ căn cứ kết luận phải nêu rõ quá trình xác minh, xử lý. Minh bạch là công khai đầy đủ thông tin trong phạm vi được phép, đúng thẩm quyền và đúng thời điểm, thay vì chỉ nêu quyết tâm chung chung.

Với hồ sơ đề cử Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê là di sản văn hóa thế giới, sự chính xác càng quan trọng. Tại các buổi làm việc hay trong xử lý công việc hằng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Phước luôn yêu cầu các đơn vị xem đây là công việc quan trọng hàng đầu cần ưu tiên giải quyết và thực hiện cơ chế luồng xanh. Không được chủ quan sau đợt đánh giá thực địa của chuyên gia ICOMOS mà phải khẩn trương rà soát, bổ sung hồ sơ bảo đảm tính khoa học, xác thực, logic và thống nhất, đồng thời chuẩn bị các nội dung đối thoại, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.

Đây là quá trình chuyên môn có nhiều bước, đòi hỏi sự thận trọng trong cách truyền tải. Giá trị lịch sử, văn hóa của Óc Eo - Ba Thê cần được giới thiệu sâu rộng, nhưng tiến trình hoàn thiện hồ sơ và việc xem xét công nhận phải được thông tin đúng thực tế. Không đi trước kết quả, không biến mục tiêu thành điều đã hoàn tất, chính sự chuẩn xác ấy góp phần bảo vệ uy tín của địa phương và giá trị của di sản.

Báo chí cùng đưa sự thật đến công chúng

Báo và phát thanh, truyền hình An Giang có lợi thế từ sự phối hợp của các loại hình báo chí, kết hợp thế mạnh từng kênh để cung cấp thông tin chính xác, kịp thời và giúp công chúng hiểu đúng vấn đề. Báo in đi sâu phân tích chủ trương, chính sách, làm rõ bối cảnh và tác động của sự kiện. Báo điện tử cập nhật nhanh, liên tục những thông tin đã kiểm chứng. Phát thanh đưa thông tin đến người nghe qua tiếng nói và các cuộc trao đổi trực tiếp. Truyền hình phản ánh trực quan bằng hình ảnh, hiện trường. Nội dung số mở rộng khả năng tiếp cận qua video ngắn, đồ họa dữ liệu, podcast và các định dạng đa phương tiện.

Các loại hình báo chí bổ trợ lẫn nhau, giúp thông tin đến công chúng bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Dù ở nền tảng nào, thông tin cũng phải bảo đảm tính chính xác, thống nhất về dữ kiện và đầy đủ ngữ cảnh; đồng thời theo sát diễn biến, cập nhật kết quả để làm rõ vấn đề. Sự phối hợp chặt chẽ cùng việc kiểm chứng thông tin và phản ánh trung thực thực tế, góp phần nâng cao sức thuyết phục của báo chí, củng cố niềm tin và thu hẹp khoảng trống cho tin đồn.

Chủ động thông tin không có nghĩa là né tránh phản biện hay xem mọi ý kiến khác biệt là tin sai. Những băn khoăn có căn cứ, phản ánh về bất cập và câu hỏi chính đáng cần được tiếp nhận, kiểm chứng, trả lời bằng thông tin và hành động cụ thể. Báo chí phải phân biệt rõ giữa phản ánh dựa trên sự thật với thông tin xuyên tạc; sức thuyết phục phải đến từ chứng cứ, lập luận và khả năng làm sáng tỏ vấn đề.

Từ mục tiêu tăng trưởng 2 con số đến các công trình phục vụ APEC 2027, từ giải ngân đầu tư công đến việc hoàn thiện hồ sơ Óc Eo - Ba Thê, An Giang đang triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng đối với tương lai phát triển của tỉnh. Cùng với tiến độ thực hiện, thông tin về những nhiệm vụ ấy sẽ được cung cấp thường xuyên, rõ ràng, phản ánh cả kết quả đạt được lẫn khó khăn, vướng mắc và hướng xử lý.

Tin đồn không có cơ hội lấn át sự thật khi thông tin chính thống được cung cấp kịp thời, minh bạch và thuyết phục. Chính quyền chủ động công khai thông tin, cơ quan chức năng giải thích rõ những vấn đề người dân quan tâm, báo chí phản ánh trung thực và kiểm chứng đến cùng. Thông tin rõ ràng, băn khoăn được giải đáp, vấn đề được xử lý bằng hành động cụ thể sẽ củng cố niềm tin, tạo đồng thuận xã hội, góp phần để An Giang thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.