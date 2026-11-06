An Giang chủ động tạo nguồn, nâng cao chất lượng tuyển quân

Sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2027 tại xã Hòa Lạc.

Năm 2027, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của tỉnh được triển khai trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, địa bàn quản lý rộng, trải dài từ biên giới đất liền đến biển, đảo. Dân cư phân bố không đồng đều, nhiều thanh niên đi học tập, lao động ngoài địa phương đặt ra yêu cầu cao đối với công tác quản lý nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ.

Trước yêu cầu đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ động tham mưu UBND tỉnh, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai công tác tuyển quân từ sớm. Trọng tâm là phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn ban chỉ huy quân sự các xã, phường, đặc khu thực hiện chặt chẽ quy trình đăng ký, quản lý nguồn, xét duyệt chính trị, chính sách và sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Công tác rà soát nguồn được thực hiện từ cơ sở, gắn với từng ấp, khóm, khu phố và hộ gia đình. Ban chỉ huy quân sự cấp xã phối hợp lực lượng công an, các ban, ngành, đoàn thể đối chiếu thông tin, cập nhật biến động dân cư, nắm chắc số thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, nhất là những trường hợp đi làm xa, thay đổi nơi cư trú hoặc đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng. Cách làm này góp phần hạn chế bỏ sót đối tượng, bảo đảm công bằng trong thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Kết quả bước đầu cho thấy sự chủ động của các địa phương. Đến ngày 30/10, toàn bộ 102 xã, phường, đặc khu đã tổ chức gọi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho gần 90.000 công dân, trong đó, hơn 86.600 người có mặt tham gia. Qua sơ tuyển, có 62.128 công dân đủ điều kiện khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, tăng 10.825 người so với năm 2025. Đây là nguồn quan trọng để các địa phương tiếp tục sàng lọc, bình chọn, nâng cao chất lượng tuyển quân.

Cùng với đó, tỉnh xem xét, quyết định tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với gần 96.000 công dân và miễn gọi nhập ngũ đối với 29 công dân theo quy định. Việc xét duyệt các trường hợp tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ được yêu cầu thực hiện đúng căn cứ pháp lý, công khai để nhân dân theo dõi, giám sát, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Hiền, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, điểm quan trọng trong công tác tuyển quân năm 2027 là phải phát huy tốt vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, nhất là ban chỉ huy quân sự cấp xã khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

“Chúng tôi tập trung chỉ đạo các địa phương nắm chắc nguồn công dân ngay từ cơ sở, thực hiện chặt chẽ từng khâu, từng bước, không chạy theo số lượng mà xem nhẹ chất lượng. Quan điểm xuyên suốt là tuyển quân phải bảo đảm công bằng, công khai, đúng luật, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao với chất lượng cao nhất”, Đại tá Nguyễn Văn Hiền cho biết.

Sau khâu quản lý nguồn, sơ tuyển sức khỏe và bình xét công dân nhập ngũ có ý nghĩa quyết định đến chất lượng tuyển quân. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xác định cần nâng cao trách nhiệm của hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp, đồng thời phối hợp chặt chẽ với ngành y tế trong tổ chức sơ tuyển sức khỏe.

Toàn tỉnh có 26 hội đồng khám sức khỏe khu vực thực hiện nhiệm vụ khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027. Việc tổ chức khám theo khu vực nhằm bảo đảm đội ngũ y bác sĩ, trang thiết bị và cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng khám, kết luận sức khỏe công dân. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát, hướng dẫn địa phương thực hiện đúng quy trình, hạn chế sai sót, tiêu cực trong đánh giá và phân loại sức khỏe.

Theo kế hoạch, công tác bình chọn công dân sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự hoàn thành trước ngày 20/11/2026; khám sức khỏe hoàn thành trước ngày 25/12/2026 và bình xét công dân sẵn sàng nhập ngũ trước ngày 15/1/2027. Các mốc thời gian này đòi hỏi địa phương chủ động chuẩn bị, phối hợp đồng bộ, bảo đảm tiến độ từng khâu.

Cùng với hoàn thành chỉ tiêu số lượng, tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng công dân nhập ngũ. Tỉnh ưu tiên tuyển chọn công dân có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, sức khỏe bảo đảm, trình độ học vấn phù hợp; quan tâm công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, có chuyên môn, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới. Việc bình chọn phải được tiến hành dân chủ, công khai từ cơ sở, phát huy vai trò giám sát của nhân dân, bảo đảm đúng đối tượng, tiêu chuẩn.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thanh niên đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Các cơ quan, đơn vị phối hợp phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự, giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống quê hương; đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thanh niên và gia đình, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Tại các địa bàn biên giới, biển đảo, vùng sâu, vùng xa, việc tuyên truyền, vận động được chú trọng để tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Với nguồn công dân đủ điều kiện sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự tăng 10.825 người so với năm 2026, cùng sự chuẩn bị chặt chẽ từ cơ sở, tỉnh có những điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2027. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục phát huy vai trò cơ quan thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, kiểm tra, hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn cho địa phương, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, bảo đảm chất lượng, an toàn, đúng luật.