An Giang chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn hệ thống mạng
Công an tỉnh An Giang đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương khắc phục hạn chế trong quản lý tài khoản, bảo vệ và sao lưu dữ liệu; đồng thời tăng cường giải pháp kỹ thuật, chủ động phòng ngừa, xử lý sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng trong quá trình chuyển đổi số.
Chiều 13/10, Công an tỉnh An Giang tổ chức hội thảo về bảo đảm an toàn thông tin mạng và tuyên truyền phòng, chống lừa đảo trực tuyến năm 2026.
Tại hội thảo, các chuyên gia phân tích nguy cơ lộ lọt dữ liệu, lỗ hổng hệ thống; đề xuất giải pháp bảo vệ hạ tầng kỹ thuật, lưu trữ dữ liệu an toàn và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) gắn với yêu cầu bảo đảm an ninh mạng.
Hội thảo cũng tập trung hướng dẫn các đại biểu nhận diện thủ đoạn giả mạo danh tính, lừa đảo trực tuyến, bảo vệ tài khoản và dữ liệu cá nhân.
Đại tá Đào Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang, đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương khắc phục hạn chế, siết chặt quản lý tài khoản, thiết bị, tăng cường sao lưu dữ liệu và chủ động xử lý sự cố. Việc chuyển đổi số, ứng dụng AI phải gắn với bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân; đồng thời nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong bảo đảm an toàn thông tin.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/an-giang-chu-dong-phong-ngua-nguy-co-mat-an-toan-he-thong-mang-a499489.html