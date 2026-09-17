An Giang chủ động ngăn bạo lực học đường từ sớm

Học sinh tại tỉnh An Giang trong ngày khai giảng năm học 2026 - 2027. Ảnh: TN.

Ngày 17/9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh An Giang ban hành văn bản gửi UBND các xã, phường, đặc khu và các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở, về việc tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng ứng xử và phòng ngừa hành vi bạo lực trong học sinh, học viên.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh An Giang, thời gian qua, công tác giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử và kỹ năng sống cho học sinh, học viên được các cơ sở giáo dục quan tâm triển khai và đạt nhiều kết quả tích cực.

Tuy nhiên, sau khai giảng đến nay đã xảy ra một số hành vi ứng xử thiếu chuẩn mực, có biểu hiện bạo lực ở học sinh tại một số trường học, được phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội. Thực tế này cho thấy, yêu cầu tiếp tục tăng cường, chấn chỉnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng ứng xử và phòng ngừa hành vi bạo lực trong học sinh.

Tăng cường giáo dục kỹ năng ứng xử

Để kịp thời khắc phục những hạn chế và chủ động phòng ngừa các hành vi lệch chuẩn, Sở GD&ĐT đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu, các cơ sở giáo dục tập trung rà soát, tăng cường và thực hiện nghiêm túc công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng ứng xử cho học sinh, học viên.

Trong đó, tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong công tác này; xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng thường xuyên, được thực hiện xuyên suốt trong quá trình tổ chức các hoạt động giáo dục.

An Giang tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng ứng xử, phòng ngừa hành vi bạo lực trong học sinh.

Sở GD&ĐT yêu cầu các trường chú trọng giáo dục lòng nhân ái, sự tôn trọng, trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và cộng đồng; kỹ năng nhận diện, kiểm soát cảm xúc, giải quyết mâu thuẫn, ứng xử phù hợp trong các mối quan hệ.

Đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục theo hướng thiết thực, phù hợp với từng cấp học, lứa tuổi; tăng cường sử dụng tình huống thực tế, hoạt động trải nghiệm, thảo luận, đối thoại để học sinh, học viên được thực hành cách ứng xử tích cực, không sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn.

Cùng với giáo dục, các cơ sở giáo dục phải chủ động nắm bắt diễn biến tâm lý, hành vi và các mối quan hệ của học sinh. Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, cán bộ tư vấn tâm lý học đường và các lực lượng giáo dục cần phát hiện sớm những biểu hiện bất thường, nguy cơ phát sinh hành vi lệch chuẩn hoặc bạo lực để kịp thời hỗ trợ.

Phối hợp xử lý từ sớm

Sở GD&ĐT yêu cầu tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các lực lượng liên quan trong trao đổi thông tin, tư vấn, giáo dục và hỗ trợ học sinh; chú trọng giải quyết mâu thuẫn từ sớm, tôn trọng, không kỳ thị, không làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của học sinh.

Thủ trưởng các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, thường xuyên kiểm tra, theo dõi công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng ứng xử và phòng ngừa bạo lực. Những trường hợp vi phạm hoặc có nguy cơ phát sinh bạo lực phải được kịp thời giáo dục, hỗ trợ, xử lý theo quy định.

Các cơ sở giáo dục đồng thời tăng cường phối hợp với gia đình, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan. Đối với vụ việc phức tạp, nhạy cảm hoặc vượt thẩm quyền, các đơn vị phải kịp thời báo cáo cơ quan quản lý và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

Sở GD&ĐT cũng đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu phối hợp triển khai nội dung Công văn đến các cơ sở giáo dục trực thuộc tại địa phương. Các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện, chủ động rà soát và tăng cường các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng ứng xử và phòng ngừa hành vi bạo lực trong học sinh được thực hiện thường xuyên, thiết thực, hiệu quả.