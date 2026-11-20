Phú Quốc, An Giang được lựa chọn làm điểm tổ chức Diễn đàn Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) năm 2027. (Nguồn ảnh: Báo An Giang)

Chủ động chuẩn bị, phối hợp đồng bộ từ sớm

Việc Việt Nam đăng cai tổ chức Năm APEC 2027 là sự kiện đối ngoại quan trọng, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời mở rộng không gian đối thoại và kết nối giữa các nền kinh tế thành viên. Trong bối cảnh đó, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, được lựa chọn là địa điểm tổ chức Hội nghị cấp cao lần thứ 27 cùng các hội nghị, hoạt động liên quan của Diễn đàn APEC 2027. Đây vừa là cơ hội quảng bá hình ảnh địa phương, vừa đặt ra yêu cầu cao về năng lực tổ chức, chất lượng hạ tầng và khả năng cung cấp dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế.

Nhận thức rõ ý nghĩa và yêu cầu của sự kiện, An Giang đã chủ động triển khai công tác chuẩn bị trên cơ sở các chủ trương, quyết định và chỉ đạo của Trung ương. Ngày 16/9/2025, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1080/QĐ-UBND phê duyệt Đề án tổng thể các hoạt động của tỉnh phục vụ Năm APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc. Trên cơ sở đề án này, tỉnh kiện toàn Tổ giúp việc và 7 Tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; đến nay, cả 7 Tiểu ban đã ban hành tiểu đề án và tập trung triển khai các nhiệm vụ được phân công.

Trong quá trình thực hiện, tỉnh duy trì phối hợp với Ban Thư ký và các Tiểu ban thuộc Ủy ban Quốc gia APEC 2027, nhất là trong những nội dung cần có sự thống nhất về yêu cầu chuyên môn, tiêu chuẩn phục vụ và phương án tổ chức. Các đoàn công tác của cơ quan Trung ương cũng được đón tiếp, làm việc và khảo sát tại Phú Quốc nhằm trao đổi thông tin, đánh giá điều kiện thực tế và phối hợp chuẩn bị cho các hoạt động của Năm APEC 2027.

Sự chủ động của địa phương được thể hiện không chỉ ở việc xây dựng kế hoạch mà còn ở nỗ lực kết nối các lĩnh vực có liên quan: Từ phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị đến dịch vụ lưu trú, giao thông, y tế, truyền thông và đào tạo nhân lực. Đây là cách tiếp cận cần thiết để các điều kiện phục vụ sự kiện được chuẩn bị trong một tổng thể thống nhất, đồng thời gắn với định hướng phát triển dài hạn của Phú Quốc.

Hoàn thiện hạ tầng, nâng tầm diện mạo điểm đến quốc tế

Hạ tầng đồng bộ là điều kiện quan trọng để Phú Quốc đáp ứng yêu cầu tổ chức APEC 2027. Hiện tỉnh An Giang đang triển khai 21 dự án phục vụ sự kiện, gồm 11 dự án đầu tư công và 10 dự án đầu tư kinh doanh, PPP, tập trung vào hàng không, giao thông, trung tâm hội nghị và hạ tầng kỹ thuật.

Đến nay, đường cất hạ cánh Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã hoàn thành; các hạng mục nhà ga, Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC, tuyến đường ĐT.975, tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 và hạ tầng kỹ thuật đang được đẩy nhanh tiến độ. Song song với đó, địa phương chú trọng chỉnh trang đô thị, nâng cấp giao thông, phát triển cây xanh, chiếu sáng, ngầm hóa hạ tầng tại Dương Đông và An Thới, đồng thời cải thiện vệ sinh môi trường, xử lý rác thải.

Về dài hạn, Đề án Chuyển đổi xanh đặc khu Phú Quốc giai đoạn 2026–2035, tầm nhìn đến năm 2050 đã hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét chủ trương thực hiện. Các dự án phục vụ APEC 2027 vì vậy không chỉ đáp ứng yêu cầu sự kiện mà còn góp phần nâng cao năng lực kết nối, chất lượng đô thị và mở rộng dư địa phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ.

Chuẩn bị dịch vụ và nguồn lực phục vụ các hoạt động quốc tế

Cùng với hạ tầng, An Giang đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Quốc gia APEC 2027 chuẩn bị cơ sở lưu trú, hậu cần và lễ tân. Theo số liệu tổng hợp đến tháng 9/2026, Phú Quốc có 482 cơ sở lưu trú với 26.808 phòng, trong đó có 21 khách sạn 5 sao với 10.844 phòng và 8 khách sạn 4 sao với 2.434 phòng. Ngoài ra, các dự án khách sạn tiêu chuẩn 5 sao với hơn 10.000 phòng dự kiến đưa vào hoạt động trong năm 2027.

Nhu cầu lưu trú dự kiến phục vụ sự kiện khoảng 9.690 phòng. Tiểu ban Vật chất và Hậu cần cấp tỉnh đang rà soát cơ sở lưu trú, xây dựng phương án bố trí phù hợp; đồng thời phối hợp khảo sát địa điểm, chuẩn bị công tác lễ tân, liên lạc viên và tình nguyện viên phục vụ các hoạt động.

Đặc biệt, An Giang xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực với 4 nhóm nội dung: kiến thức về APEC và hội nhập quốc tế; lễ tân, nghi thức ngoại giao, ngoại ngữ và giao tiếp du lịch; an ninh, y tế, ứng phó khẩn cấp; quản lý môi trường và văn minh đô thị. Chương trình dự kiến tổ chức 17 lớp với khoảng 1.600-2.300 học viên, phối hợp cùng Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Công tác đào tạo không chỉ phục vụ APEC 2027 mà còn góp phần nâng cao kỹ năng ngoại ngữ, giao tiếp liên văn hóa, nghiệp vụ du lịch và khả năng ứng phó tình huống cho người lao động, doanh nghiệp và đội ngũ cán bộ địa phương, tạo nền tảng xây dựng môi trường du lịch chuyên nghiệp, thân thiện với du khách quốc tế.

Một góc đặc khu Phú Quốc nhìn từ trên cao về đêm. (Nguồn ảnh: Báo An Giang)

Lan tỏa bản sắc văn hóa, quảng bá hình ảnh An Giang ra thế giới

Nếu hạ tầng và dịch vụ tạo điều kiện vật chất cho sự kiện, thì văn hóa và con người chính là những yếu tố tạo nên dấu ấn riêng của điểm đến. Với An Giang, APEC 2027 là cơ hội quảng bá một Phú Quốc hiện đại, năng động, đồng thời lan tỏa những giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan và bản sắc địa phương.

Công tác tuyên truyền được triển khai rộng khắp trên báo chí, hệ thống thông tin cơ sở và nền tảng số. Theo số liệu tỉnh tổng hợp, hơn 2.900 cuộc tuyên truyền được lồng ghép qua các cuộc họp, sinh hoạt chi bộ, khu dân cư và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, thu hút trên 101.700 lượt người tham dự. Các cơ quan báo chí và nền tảng số đã thực hiện hơn 2.350 tin, bài, phóng sự, chuyên đề về sự kiện.

Đáng chú ý, tỉnh đã thiết lập Chuyên trang APEC 2027 bằng tiếng Việt và tiếng Anh trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, xây dựng Không gian số tích hợp video VR360 để giới thiệu trực quan về địa phương. Các ấn phẩm “Tiềm năng An Giang”, “Sổ tay du lịch An Giang” và danh mục dự án kêu gọi đầu tư cũng được chuẩn bị nhằm quảng bá thế mạnh, cơ hội hợp tác và sản phẩm đặc trưng.

Trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, An Giang tập trung giới thiệu các giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh và con người địa phương; đồng thời rà soát tư liệu, hiện vật phục vụ trưng bày, triển lãm. Hội thảo quốc tế “APEC 2027 - Nâng tầm phát triển văn hóa - du lịch Phú Quốc”, tổ chức ngày 26/6/2026 tại đặc khu Phú Quốc, đã tạo diễn đàn trao đổi về phát huy giá trị văn hóa và thúc đẩy du lịch. Tỉnh cũng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Đài Truyền hình Việt Nam nhằm truyền thông Tuần lễ cấp cao APEC 2027, đồng thời hỗ trợ các đoàn phóng viên quốc tế đến tác nghiệp tại Phú Quốc.

Đặc biệt, cộng đồng được xác định là một phần không thể thiếu trong xây dựng hình ảnh điểm đến. Cùng với vận động doanh nghiệp nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm vệ sinh môi trường và cảnh quan, người dân được khuyến khích phát huy tinh thần hiếu khách, ứng xử văn minh, thân thiện. Thông điệp “mỗi người dân là một đại sứ du lịch” nhấn mạnh vai trò của cộng đồng trong tạo dựng trải nghiệm tích cực cho bạn bè quốc tế.

Với cảnh quan biển đảo, hệ sinh thái du lịch đa dạng và bản sắc văn hóa đặc sắc, Phú Quốc có điều kiện giới thiệu hình ảnh điểm đến hiện đại, hội nhập nhưng vẫn gần gũi với thiên nhiên. APEC 2027 sẽ góp phần lan tỏa những giá trị này, mở rộng kết nối du lịch, văn hóa và đầu tư với các nền kinh tế thành viên.

Nhà biểu diễn đa năng APEC tại Phú Quốc đã hoàn thành hơn 98% kết cấu bê tông cốt thép. (Nguồn: Sungroup)

Từ sự kiện quốc tế đến động lực phát triển lâu dài

Để chuẩn bị chu đáo cho Năm APEC 2027, An Giang tiếp tục phối hợp với Ủy ban Quốc gia APEC 2027, Ban Thư ký và các Tiểu ban Trung ương về cơ sở vật chất, hậu cần, lễ tân, an ninh, y tế, truyền thông và kinh phí. Đối với các công trình thuộc phạm vi quản lý, tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư.

Cùng với yêu cầu tiến độ, việc tuân thủ pháp luật, sử dụng hiệu quả nguồn lực được xác định là nguyên tắc xuyên suốt. Ngày 29/7/2026, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 20/CT-UBND về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong triển khai các công trình, dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027. Chỉ thị đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, yêu cầu quản lý chặt chẽ ngân sách, đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư và các hoạt động đầu tư, thanh toán, quyết toán; bảo đảm công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Đây là cơ sở để các dự án được triển khai đúng mục tiêu, quy định, hài hòa giữa tiến độ và chất lượng, đồng thời bảo đảm nguồn lực đầu tư mang lại giá trị khai thác lâu dài cho địa phương.

Năm APEC 2027 sẽ là dịp để An Giang giới thiệu với bạn bè quốc tế một Phú Quốc đang phát triển năng động, một điểm đến có hạ tầng ngày càng hoàn thiện, dịch vụ du lịch được nâng cao và cộng đồng địa phương thân thiện, mến khách. Quan trọng hơn, quá trình chuẩn bị cho sự kiện đang tạo động lực để tỉnh tiếp tục cải thiện chất lượng đô thị, môi trường, nguồn nhân lực và năng lực hội nhập.

Với sự phối hợp giữa Trung ương và địa phương, sự đồng hành của doanh nghiệp cùng sự tham gia của người dân, An Giang đang từng bước chuẩn bị các điều kiện cần thiết để góp phần tổ chức thành công Năm APEC 2027. Từ Phú Quốc, hình ảnh một Việt Nam chủ động hội nhập, một An Giang giàu tiềm năng và một điểm đến cởi mở, thân thiện sẽ có thêm cơ hội được giới thiệu, kết nối và lan tỏa tới cộng đồng quốc tế.