Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện Lê Văn Tuấn (thứ 2, từ trái qua) chủ trì hội nghị.

Chiều 27/11, tại Sở Khoa học và Công nghệ An Giang diễn ra hội nghị tổng kết công tác phối hợp quản lý tần số vô tuyến điện năm 2026 giữa Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II, khu vực IV và 8 Sở Khoa học và Công nghệ: An Giang, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Đồng Nai và Tây Ninh. Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện Lê Văn Tuấn chủ trì hội nghị.

Năm 2026, công tác phối hợp quản lý nhà nước về tần số vô tuyến điện được triển khai nền nếp, đồng bộ. Việc ban hành Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tần số vô tuyến điện và Thông tư số 31/2026/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về phân cấp thẩm quyền cấp phép tần số vô tuyến điện cho địa phương tạo cơ sở pháp lý, tăng tính chủ động trong quản lý.

Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận, giải quyết đúng hạn tại các địa phương đạt 100%. Tỷ lệ cấp phép cho tàu cá tại một số địa phương đạt kết quả tích cực, gồm Tây Ninh 100%, TP. Hồ Chí Minh 97,53%, Cần Thơ 97% và Vĩnh Long 90,62%.

Quang cảnh hội nghị.

Công tác kiểm soát tần số được đẩy mạnh gắn với chuyển đổi số, chủ động phòng ngừa và xử lý nhiễu có hại. Trong năm, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II, khu vực IV tiếp nhận, xử lý dứt điểm 33 vụ gây nhiễu trên toàn địa bàn; trong đó, 5 vụ vi phạm liên quan đến an ninh, quốc phòng bị lập biên bản xử phạt tiền.

Các đơn vị cũng tăng cường trao đổi thông tin, đối soát dữ liệu chuyên ngành từ các lĩnh vực đăng kiểm tàu cá, tàu thủy nội địa chở hàng, trung tâm sát hạch lái xe, trạm thu phí không dừng… để rà soát, phát hiện các trường hợp sử dụng tần số không có giấy phép, chuyển từ kiểm tra dàn trải sang giám sát có trọng tâm.

Đại biểu dự hội nghị.

Năm 2027, các đơn vị tiếp tục phối hợp thực hiện nhiệm vụ phân cấp, phân quyền; phấn đấu tỷ lệ hồ sơ xử lý trước hạn, đúng hạn đạt 100%, hồ sơ nộp trực tuyến đạt từ 95% trở lên và 100% giấy phép được xử lý trên nền tảng quản lý tần số. Đồng thời, tăng cường phát hiện, xử lý các tổ chức, cá nhân sử dụng tần số không có giấy phép, tập trung vào những lĩnh vực còn tỷ lệ cấp phép thấp như tàu cá, tàu du lịch, công trình xây dựng, nhà hàng, khách sạn.

Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II, khu vực IV phối hợp các Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng dữ liệu đo, từng bước hình thành bản đồ trường điện từ (EMF) trên phạm vi cả nước; phấn đấu hoàn thành đo đạc tại 100% vùng lõi đô thị thuộc các tỉnh.

Riêng tại An Giang, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực IV chủ trì, phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ triển khai công tác quản lý, xử lý vi phạm và can nhiễu, bảo đảm hoạt động của hệ thống thông tin vô tuyến điện phục vụ sự kiện APEC 2027.