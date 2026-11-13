An Giang chấn chỉnh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gắn với bảo đảm sinh kế cho người dân

Lực lượng chức năng phường Rạch Giá, tỉnh An Giang chấn chỉnh các hoạt động lấn chiếm vỉa hè. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Ngày 13/11, tin từ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng ký ban hành Công văn số 5640/UBND-KT về chỉ đạo lập lại trật tự hoạt động buôn bán rong trên địa bàn tỉnh.

Theo nhận định, thời gian qua, dù các ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang đã nỗ lực triển khai Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 29/5/2026 về tăng cường công tác xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng, hành lang an toàn đường bộ và trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh, song tình trạng buôn bán tự phát vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Tại nhiều khu vực cổng trường học, bệnh viện, chợ, bến xe, bến tàu ở phường Rạch Giá, hoạt động lấn chiếm hành lang an toàn giao thông vẫn tái diễn, gây ùn tắc vào giờ cao điểm. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Tại nhiều khu vực cổng trường học, bệnh viện, chợ, bến xe, bến tàu và các điểm du lịch, hoạt động lấn chiếm hành lang an toàn giao thông vẫn tái diễn, gây ùn tắc vào giờ cao điểm. Đáng lo ngại, tình trạng kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, chèo kéo người bệnh và du khách còn làm ảnh hưởng xấu đến trật tự công cộng và hình ảnh du lịch địa phương.

Nhằm khắc phục dứt điểm thực trạng này, tại Công văn số 5640/UBND-KT, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu các địa phương tập trung ra quân chấn chỉnh trước hết tại khu vực trường học, bệnh viện, bến xe, bến tàu và bến phà.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu các địa phương tập trung ra quân chấn chỉnh trước hết tại khu vực trường học, bệnh viện, bến xe, bến tàu và bến phà. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Theo lộ trình, trước ngày 20/11/2026, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu phải hoàn thành việc rà soát các điểm nóng phát sinh buôn bán rong; phân định rõ khu vực cấm kinh doanh và vị trí có thể bố trí buôn bán hợp pháp. Các địa phương cũng phải phối hợp tổ chức khu vực đưa đón học sinh, người bệnh hợp lý để bảo đảm cổng trường, cổng bệnh viện luôn thông thoáng, an toàn.

Trong quá trình ra quân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang quán triệt lực lượng chức năng kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm, tái phạm nhưng phải tuân thủ nghiêm nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền và trình tự pháp luật; tuyệt đối không xử lý tùy tiện hay thu giữ tài sản trái quy định. Riêng tại các khu, điểm du lịch, nhất là Đặc khu Phú Quốc, công tác lập lại trật tự đô thị được gắn chặt với mục tiêu xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn nhằm phục vụ công tác chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao APEC 2027.

Song song với việc siết chặt kỷ cương, lãnh đạo tỉnh An Giang lưu ý việc lập lại trật tự phải đi đôi với bảo đảm sinh kế cho người dân. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Song song với việc siết chặt kỷ cương, lãnh đạo tỉnh lưu ý việc lập lại trật tự phải đi đôi với bảo đảm sinh kế cho người dân. Chính quyền cơ sở có trách nhiệm chủ động sắp xếp chỗ buôn bán tại các chợ và khu vực được phép, ưu tiên hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi và người khuyết tật; đồng thời phối hợp tư vấn việc làm, hỗ trợ tiếp cận vốn vay cho các hộ có nhu cầu chuyển đổi nghề nghiệp.

Để tránh tình trạng “bắt cóc bỏ đĩa”, giải tỏa xong lại tái lấn chiếm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thực hiện trên địa bàn. Những địa phương buông lỏng quản lý, để vi phạm kéo dài sẽ kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm theo quy định.