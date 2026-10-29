An Giang chấn chỉnh các khoản thu tại cơ sở giáo dục

Học sinh Trường Tiểu học Phú Hòa (xã Phú Hòa, tỉnh An Giang). Ảnh minh họa: TN.

Để tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính, tránh lạm thu và đảm bảo quyền lợi của người học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm các khoản thu theo đúng quy định.

Theo đó, chỉ tổ chức thu khoản có căn cứ pháp lý, đúng thẩm quyền, đối tượng, nội dung và mức thu; thực hiện đầy đủ việc lấy ý kiến, phê duyệt (nếu có), thông báo và công khai trước khi thu. Không tự đặt tên, chia nhỏ khoản thu hoặc chuyển nhiệm vụ chi thường xuyên, chi bảo đảm điều kiện dạy học của đơn vị thành khoản thu của học sinh, cha mẹ học sinh.

Đồng thời, khẩn trương rà soát các khoản dự kiến thu, đang thu và đã thu trong năm học 2026 - 2027; dừng ngay khoản thu chưa đúng quy định, xác định trách nhiệm, hoàn trả hoặc xử lý số tiền đã thu và công khai kết quả khắc phục theo quy định.

Nghiêm cấm lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh, giáo viên, tổ chức đoàn thể hoặc nhóm liên lạc để tổ chức thu, giao chỉ tiêu, quy định mức đóng góp bình quân, vận động cào bằng, ép buộc hoặc gắn việc đóng góp với quyền lợi của học sinh.

Không thu tiền WiFi và chi phí hạ tầng công nghệ thông tin của học sinh.

Không được lập, tổ chức thu hoặc để tổ chức, cá nhân thu của học sinh, cha mẹ học sinh các khoản mang tên “tiền WiFi”, “tiền Internet”, “phí sử dụng mạng”, “phí duy trì hệ thống” hoặc khoản có bản chất tương tự. Trường hợp tiếp nhận tài trợ cho hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng mạng phải thực hiện đúng quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT.

Thực hiện đúng quy định đối với khoản thu hộ, chi hộ và tài trợ. Không vận động, tiếp nhận hoặc tổ chức thu tiền để chi cho nhiệm vụ thuộc trách nhiệm bảo đảm kinh phí của cơ sở giáo dục; không sử dụng đóng góp của học sinh, cha mẹ học sinh để chi thù lao, bồi dưỡng lực lượng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tổ chức kỳ thi hoặc phục vụ công tác quản lý khi chưa có căn cứ pháp lý.

Việc hỗ trợ học sinh trong các kỳ thi và các khoản hỗ trợ ăn, ở, đi lại phải xác định rõ chủ trương, đối tượng, nguồn kinh phí, nội dung, mức chi; thực hiện đúng chế độ, có chứng từ và công khai. Không lấy việc hỗ trợ học sinh làm lý do để ấn định mức thu của học sinh, cha mẹ học sinh.

Các khoản thu hộ, chi hộ phải phục vụ trực tiếp người học, đúng nhu cầu thực tế, không mang tính kinh doanh; có dự toán, thỏa thuận, theo dõi riêng, thanh quyết toán và công khai.

Việc tài trợ phải tự nguyện, không quy định mức, không giao chỉ tiêu, không ép buộc; không vận động tài trợ cho các nội dung bị cấm theo quy định.

Mọi khoản thu không để ngoài sổ sách; không giao cá nhân hoặc Ban đại diện cha mẹ học sinh thu, giữ, chi thay nhà trường trái quy định.

Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu chỉ đạo cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý rà soát, chấn chỉnh; tăng cường kiểm tra, giám sát, tiếp nhận và xử lý phản ánh; xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm.