An Giang: Chấn chỉnh các khoản thu tại các cơ sở giáo dục

Phụ huynh An Giang đưa đón con em đi học. (Ảnh: THANH DŨNG)

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, qua công tác nắm tình hình và xử lý phản ánh, hiện nay tại một số cơ sở giáo dục vẫn còn tình trạng vận động, tiếp nhận tiền của học sinh và phụ huynh chưa bảo đảm đúng thẩm quyền, quy trình, hồ sơ và công khai.

Đáng chú ý, có trường hợp sử dụng Ban đại diện cha mẹ học sinh, giáo viên chủ nhiệm hoặc nhóm liên lạc của lớp để truyền đạt, vận động, dễ tạo áp lực và gây hiểu lầm đây là các khoản thu bắt buộc.

Nhằm bảo vệ quyền lợi của học sinh, tăng cường kỷ luật tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc các nhóm giải pháp trọng tâm như rà soát và chấm dứt ngay các khoản thu sai quy định.

Theo đó, các trường phải khẩn trương rà soát các khoản thu trong năm học 2026-2027; dừng ngay các khoản thu chưa đúng quy định, xác định trách nhiệm, hoàn trả hoặc xử lý số tiền đã thu và công khai kết quả khắc phục. Nghiêm cấm lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh, giáo viên để cào bằng, ép buộc đóng góp.

Tuyệt đối không thu tiền wifi và hạ tầng công nghệ thông tin của học sinh: Việc đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, đường truyền Internet, mạng nội bộ và hệ thống wifi phục vụ chuyển đổi số, dạy và học là trách nhiệm của cơ sở giáo dục từ nguồn ngân sách được giao và nguồn tài chính hợp pháp khác. Các trường không được lập quỹ thu tiền wifi, "tiền Internet", "phí sử dụng mạng" hay "phí duy trì hệ thống" từ học sinh.

Quản lý minh bạch các khoản thu hộ, chi hộ và tài trợ: Các khoản thu hộ, chi hộ phải phục vụ trực tiếp người học, đúng nhu cầu thực tế và không mang tính kinh doanh.

Công tác tài trợ phải hoàn toàn tự nguyện, không quy định mức bình quân hay ép buộc.

Mọi khoản thu chi phải phản ánh đầy đủ trong sổ kế toán, có hóa đơn chứng từ và thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm kiểm soát thông tin qua các kênh liên lạc của lớp học, trường học; kịp thời chấn chỉnh các nội dung vận động không đúng quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý rà soát, chấn chỉnh; tăng cường kiểm tra, giám sát, tiếp nhận và xử lý phản ánh; xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra vi phạm.