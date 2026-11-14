An Giang chăm lo đồng bào Khmer qua chương trình 'Tết Quân - Dân' năm 2027

Trao học bổng cho học sinh tại lễ xuất quân thực hiện các hoạt động “Tết Quân - Dân” năm 2027

Ngày 13.11, Ban Chỉ đạo các hoạt động “Tết Quân - Dân” tỉnh An Giang tổ chức Lễ xuất quân thực hiện các hoạt động “Tết Quân - Dân” năm 2027 mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer tại xã Gò Quao, với chủ đề “Quân - Dân An Giang mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2027”.

Chương trình nhằm thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, phát huy truyền thống yêu nước và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; đồng thời góp phần thực hiện các chủ trương về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và chăm lo chính sách hậu phương quân đội.

Theo kế hoạch, “Tết Quân - Dân” năm 2027 tại xã Gò Quao sẽ triển khai nhiều công trình, phần việc hướng về đồng bào Khmer. Trong đó, trọng tâm là xây dựng 68 căn nhà, gồm 66 căn nhà Đại đoàn kết, 1 căn nhà Đồng đội và 1 “Ngôi nhà 19/8”.

Bên cạnh đó, chương trình còn thực hiện xây dựng cầu giao thông nông thôn; làm mới, sửa chữa các tuyến đường; lắp đặt hệ thống chiếu sáng “Thắp sáng đường quê”, xây dựng tuyến đường hoa, hố rác hợp vệ sinh và hệ thống lọc nước.

Các hoạt động an sinh xã hội cũng được chú trọng với việc tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; trao quà cho lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tại lễ tổng kết, Ban Tổ chức dự kiến trưng bày, quảng bá du lịch, giới thiệu sản phẩm xuất khẩu, sản phẩm OCOP và các sản phẩm đặc trưng của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà cho UBND xã Gò Quao

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước yêu cầu các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa của chương trình; phát huy tinh thần đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ, triển khai công trình, phần việc bảo đảm tiến độ, chất lượng, đúng đối tượng thụ hưởng, tránh hình thức, lãng phí.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, chủ trì phối hợp đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra tiến độ thực hiện; kịp thời tháo gỡ khó khăn, phát huy hiệu quả công tác dân vận, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, góp phần củng cố quốc phòng - an ninh.

Các lực lượng vũ trang tham gia chương trình phải chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, nêu cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm an toàn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đối với địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND xã Gò Quao huy động cả hệ thống chính trị tham gia, rà soát đúng đối tượng thụ hưởng; đồng thời vận động nhân dân chung tay quản lý, giữ gìn và bảo vệ các công trình công cộng sau khi bàn giao.

Thay mặt địa phương, Chủ tịch UBND xã Gò Quao Trang Hồng Nghĩa tiếp thu ý kiến chỉ đạo, khẳng định quyết tâm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị cấp tỉnh triển khai hiệu quả các công trình, phần việc, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, góp phần cải thiện đời sống và xây dựng diện mạo nông thôn mới tại địa phương.

Dịp này, Ban Tổ chức trao tặng 30 suất học bổng và 10 chiếc xe đạp cho học sinh dân tộc Khmer nghèo hiếu học trên địa bàn xã Gò Quao.