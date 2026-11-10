An Giang chăm lo đồng bào, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Những năm qua, công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp của các cấp, ngành, địa phương.

Nhìn chung, tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh ổn định. Đồng bào các dân tộc, chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Danh Phúc trao đổi về công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Đời sống kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó, nổi bật là hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện. Hiện nay, có 100% xã vùng DTTS có đường ô tô đến trung tâm, 90% ấp đặc biệt khó khăn có đường giao thông được cứng hóa, trên 99,6% hộ dân được sử dụng điện.

Hệ thống đường giao thông được đầu tư đã tạo điều kiện cho đồng bào DTTS đi lại, giao thương, phát triển sản xuất và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu được thuận lợi.

Tỷ lệ hộ nghèo vùng DTTS giảm còn 1,86%. Trong 2 năm 2025 - 2026, tỉnh hỗ trợ xây dựng 113 căn nhà với kinh phí 6,78 tỷ đồng; cấp 69.582 thẻ bảo hiểm y tế cho người DTTS, tổng kinh phí 43,7 tỷ đồng.

Giáo dục, y tế và bảo tồn văn hóa tiếp tục được quan tâm. Toàn tỉnh duy trì 9 trường phổ thông dân tộc nội trú; đầu tư xây dựng 3 trường nội trú, bán trú liên cấp. Gần 1.100 lớp dạy chữ Khmer, Hoa, Chăm được tổ chức với kinh phí gần 7,5 tỷ đồng; hỗ trợ đóng mới 19 chiếc ghe Ngo truyền thống với kinh phí 5,7 tỷ đồng.

Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh huy động hơn 1.000 tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần cải thiện điều kiện sống, thu hẹp khoảng cách phát triển và củng cố niềm tin của đồng bào dân tộc đối với Đảng và Nhà nước ta.

Một giờ học tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Giang Thành.

Phóng viên: Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân tộc, tôn giáo hiện còn những khó khăn, thách thức nào cần quan tâm giải quyết, thưa ông?

Ông Danh Phúc: Bên cạnh những kết quả tích cực, đời sống một bộ phận đồng bào DTTS vẫn còn khó khăn. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là tiếp tục giảm nghèo mà còn phải tạo sinh kế bền vững, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giúp đồng bào chủ động vươn lên.

Đối với lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, công tác quản lý nhà nước cần tiếp tục được quan tâm, tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức tôn giáo, các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo chấp hành đúng quy định của pháp luật, nhất là Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân được đảm bảo.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Danh Phúc thăm, tặng quà và chúc mừng chức sắc Phật giáo Nam tông Khmer, góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa chính quyền và các tôn giáo.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương cần chặt chẽ và thường xuyên hơn. Đội ngũ cán bộ phụ trách công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo ở cơ sở cần tiếp tục được quan tâm, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Sở Dân tộc và Tôn giáoxác định phải chủ động nắm chắc địa bàn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đồng bào tôn giáo, kịp thời giải quyết những yêu cầu chính đáng, không để phát sinh vụ việc kéo dài, gây phức tạp tình hình trên địa bàn.

Phóng viên: Trước những yêu cầu đó, Sở Dân tộc và Tôn giáo sẽ tập trung tham mưu, triển khai những giải pháp trọng tâm nào để nâng cao hiệu quả công tác, giải quyết vấn đề từ sớm, từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng?

Ông Danh Phúc: Trước hết, Sở Dân tộc và Tôn giáo sẽ tiếp tục phát huy vai trò tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo; tập trung thực hiện các chương trình, chính sách hỗ trợ vùng đồng bào DTTS.

Phối hợp tham mưu các chính sách đặc thù của tỉnh như hỗ trợ đất đai, xóa mù chữ, dạy chữ dân tộc, bảo hiểm y tế khu vực biên giới, chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS, hỗ trợ đóng mới ghe Ngo và xóa nhà tạm, nhà dột nát. Sở Dân tộc và Tôn giáo cũng chú trọng kiểm tra, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho địa phương; tăng cường phối hợp liên ngành, bảo đảm công tác quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo thông suốt sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Đối với lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, Sở Dân tộc và Tôn giáo sẽ chủ động nắm tình hình, tăng cường đối thoại, hướng dẫn các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo thực hiện đúng quy định pháp luật, nhất là Luật tín ngưỡng, tôn giáo trong sinh hoạt, hoạt động đạo sự; kịp thời giải quyết những vấn đề liên quan đến đất đai, xây dựng cơ sở thờ tự ngay từ cơ sở.

Hoạt động đua ghe Ngo của đồng bào Khmer, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống và củng cố khối đại đoàn kết.

Sở Dân tộc và Tôn giáo tiếp tục phát huy vai trò của 446 người có uy tín trong đồng bào DTTS cùng đội ngũ chức sắc, chức việc các tôn giáo trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Sở Dân tộc và Tôn giáo xác định công tác dân tộc, tôn giáo phải lấy đời sống và sự đồng thuận của đồng bào dân tộc, đồng bào có đạo làm thước đo hiệu quả.

Muốn giữ vững ổn định địa bàn phải chăm lo tốt đời sống Nhân dân, tôn trọng sự khác biệt về văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo; lấy đối thoại, vận động, thuyết phục làm trọng tâm. Qua đó, kịp thời tháo gỡ khó khăn, giải quyết kiến nghị chính đáng ngay từ cơ sở, không để phát sinh vụ việc phức tạp, kéo dài, gây điểm nóng; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng quê hương An Giang ngày càng phát triển bền vững.

Phóng viên: Xin cảm ơn ông.