An Giang chăm lo đời sống đồng bào Khmer, củng cố khối đại đoàn kết

Bí thư Đảng ủy xã Ô Lâm tặng quà chùa Sà Lôn và Hòa thượng Chau Sơn Hy

Tại đây, đoàn đã đến thăm, chúc mừng Hòa thượng Chau Sơn Hy, Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch Hội Sư sãi yêu nước tỉnh An Giang, Trụ trì chùa Sà Lôn; ông Chau Kuôn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer ấp Sà Lôn; đồng thời thăm hỏi, tặng quà 2 gia đình chính sách Khmer tiêu biểu của ấp.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Mai Thị The gửi lời chúc Hòa thượng, các vị chức sắc, người có uy tín cùng đồng bào Khmer đón lễ Sen Đôn Ta năm 2026 vui tươi, đầm ấm, an lành và hạnh phúc.

Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp của Hòa thượng, các vị chức sắc Phật giáo Nam tông Khmer, người có uy tín và các gia đình chính sách trong tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương Ô Lâm ngày càng phát triển.

Lãnh đạo xã tặng quà cho 2 gia đình chính sách

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã khẳng định, cấp ủy, chính quyền và MTTQ xã Ô Lâm luôn quan tâm thực hiện tốt các chính sách dân tộc, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào Khmer; đồng thời tạo điều kiện để đồng bào gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Qua đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự đồng thuận xã hội và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh.

Hòa thượng Chau Sơn Hy bày tỏ cảm ơn trước sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ xã Ô Lâm; đồng thời cho biết sẽ tiếp tục vận động bà con phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động sản xuất, chung sức xây dựng địa phương.

Lãnh đạo xã tặng quà người có uy tín

Hoạt động thăm hỏi, chúc mừng lễ Sen Đôn Ta là việc làm thiết thực, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và MTTQ xã Ô Lâm đối với đồng bào Khmer, nhất là các vị chức sắc, người có uy tín và gia đình chính sách. Qua đó, góp phần để lễ Sen Đôn Ta năm 2026 diễn ra vui tươi, đoàn kết, an toàn, đồng thời gìn giữ và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ.

Được biết, dịp lễ Sen Đôn Ta năm nay, xã Ô Lâm thành lập 5 đoàn đến thăm, chúc mừng và tặng quà 15 chùa Khmer, 12 người có uy tín và 15 gia đình chính sách Khmer tiêu biểu đang sinh sống trên địa bàn xã.