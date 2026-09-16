An Giang cảnh báo sạt lở và chủ động các phương án an toàn giao thông mùa mưa bão

Sở Xây dựng yêu cầu tăng cường đảm bảo an toàn giao thông mùa mưa bão. Ảnh: MINH ĐỨC

Trước diễn biến mưa bão và sạt lở đất phức tạp, Sở Xây dựng An Giang yêu cầu các đơn vị chuyên môn và doanh nghiệp vận tải tăng cường giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông những tháng cuối năm 2026.

Sở Xây dựng giao Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng khẩn trương rà soát, xử lý các "điểm đen" tai nạn giao thông, bổ sung biển cảnh báo, phát hoang cây xanh che khuất tầm nhìn và yêu cầu các đơn vị thi công tuân thủ quy định an toàn, thoát lũ.

Đối với đường thủy, Cảng vụ Đường thủy nội địa và Phòng Quản lý vận tải phối hợp lực lượng chức năng kiểm tra chặt chẽ điều kiện an toàn kỹ thuật, kiên quyết đình chỉ tàu thuyền không đạt chuẩn, vi phạm quy định cứu sinh hoặc chở quá tải; các đơn vị quản lý cảng, bến chủ động sắp xếp vị trí neo đậu an toàn cho phương tiện.

Đối với các đơn vị kinh doanh vận tải, Sở yêu cầu xây dựng phương án di chuyển tránh vùng sạt lở, ngập lụt, tuyệt đối không cho xe đi qua nơi nước chảy xiết. Đồng thời, trang bị đầy đủ áo phao, thiết bị cứu sinh đối với vận tải đường thủy và duy trì thiết bị giám sát hành trình đối với vận tải đường bộ.