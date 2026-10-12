An Giang cảnh báo sạt lở bờ sông

Người dân trong khu sạt lở bờ sông Hậu di dời nhà cửa. (Ảnh: THANH DŨNG)

Trong số đó có 4 đoạn ở mức độ đặc biệt nguy hiểm, 3 đoạn ở mức độ nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm, 49 đoạn ở mức độ nguy hiểm. Theo thống kê, từ đầu năm 2026 đến đầu tháng 10, toàn tỉnh xảy ra 37 vụ sạt lở, rạn nứt, sụp lún đất bờ sông, kênh, rạch, với tổng chiều dài khoảng 1.700m, ảnh hưởng đến 45 căn nhà cần di dời.

Khu vực sạt lở bờ sông Hậu ở xã Mỹ Hòa Hưng. (Ảnh: THANH DŨNG)

Vụ sạt lở gần đây nhất xảy ra xã Mỹ Hòa Hưng nằm bên bờ sông Hậu, trong tháng 8 và 9 đã có 3 vụ sạt lở đất với tổng chiều dài hơn 130m, 8 hộ dân có nhà cửa, tài sản trong vùng cảnh báo phải di dời nhà cửa, tài sản.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND về tăng cường phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đang hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất Trung ương hỗ trợ gần 7 nghìn tỷ đồng cho dự án xây dựng 18 kè sạt lở bờ sông, nhằm bảo vệ khu dân cư, cơ sở hạ tầng, các công trình quan trọng.

An Giang có 56 đoạn sông, kênh rạch trong vùng cảnh báo sạt lở. (Ảnh: THANH DŨNG)