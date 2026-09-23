An Giang cảnh báo nguy cơ ngập do lũ kết hợp triều cường

Mực nước sông Hậu tại xã Mỹ Hòa Hưng (An Giang) dâng theo triều cường.

Theo dự báo, khu vực đầu nguồn sông Cửu Long trong 5 ngày tới, mực nước cao nhất tại trạm Khánh An duy trì ở mức trên báo động 1 từ 20-30cm. Tại vùng hạ lưu sông Hậu khu vực Vàm Nao, Chợ Mới và Long Xuyên (tỉnh An Giang), mực nước trên các sông, kênh, rạch tiếp tục lên theo triều. Mực nước cao nhất trên sông Hậu tại Long Xuyên có khả năng trên báo động 3 từ 20-30 cm; trên Rạch Ông Chưởng tại Chợ Mới có khả năng đạt báo động 3.

Ở khu vực nội đồng Tứ giác Long Xuyên, mực nước cao nhất và thấp nhất trên các kênh, rạch có xu thế lên chậm do tác động của lũ thượng nguồn, mưa nội đồng kết hợp triều cường trên sông Hậu Vùng cửa sông, đỉnh triều cao nhất ngày tại trạm Xẻo Rô trên sông Cái Lớn (An Giang) có xu thế xuống chậm theo triều trong 4 ngày tới, sau lên lại theo kỳ triều cường.

Do mưa lớn kết hợp triều cường, Đài Khí tượng Thủy văn An Giang cảnh báo nguy cơ ngập, úng tại các khu vực trũng thấp vùng đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu và nội đồng Tứ giác Long Xuyên. Trong đó, vùng hạ lưu sông tại các xã Chợ Mới, Nhơn Mỹ, Mỹ Hòa Hưng (An Giang) và khu vực đô thị các phường Long Xuyên, Bình Đức, Mỹ Thới (tỉnh An Giang) có khả năng xảy ra ngập lụt do triều cường kết hợp mưa lớn. Tình trạng ngập, úng có thể ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất và các hoạt động kinh tế - xã hội tại địa phương.

Từ sáng ngày 23/9 đến sáng ngày 25/9, Đài Khí tượng Thủy văn An Giang cũng cảnh báo khu vực tỉnh An Giang có mưa nhiều nơi, rải rác mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến từ 100-150mm trong 48 giờ; riêng đặc khu Phú Quốc và một số xã, phường ven biển có nơi trên 150mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn cũng có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu vực ven sông, kênh, rạch một số nơi trên địa bàn tỉnh.

Trước diễn biến mực nước lũ tiếp tục lên cao, các địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang đang theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, mực nước trên các sông, kênh, rạch; chủ động kiểm tra, gia cố các tuyến đê bao, bờ bao, cống và công trình thủy lợi, nhất là những khu vực có nguy cơ ngập thấp trũng, sạt lở để bảo vệ sản xuất, tài sản của người dân.

Mực nước sông Hậu tại xã Mỹ Hòa Hưng (An Giang) dâng theo triều cường.

Các địa phương cũng tăng cường thông tin, cảnh báo đến người dân, chủ động phương án bảo vệ sản xuất, nhà cửa, tài sản và các công trình thiết yếu; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng xử lý khi xảy ra ngập úng, sạt lở hoặc các tình huống bất thường. Người dân tại các khu vực trũng thấp, ven sông, kênh, rạch trên địa bàn An Giang cũng được khuyến cáo thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo; chủ động kê cao tài sản, bảo vệ vật nuôi, cây trồng, khơi thông dòng chảy và hạn chế đi lại qua các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết nhằm bảo đảm an toàn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn An Giang, trong 24 giờ qua, mực nước sông Tiền, sông Hậu và khu vực nội đồng trên địa bàn tỉnh lên chậm. Ngày 22/9, mực nước khu vực đầu nguồn sông Cửu Long được ghi nhận cao hơn cùng kỳ năm 2025 từ 15-25cm, nhưng thấp hơn trung bình nhiều năm 17-27cm. Riêng trạm Khánh An, mực nước cao nhất cao hơn trung bình nhiều năm 23-25cm và trên báo động 1 từ 17-24cm.

Tại vùng hạ lưu sông Hậu, mực nước cao nhất tại Long Xuyên thấp hơn báo động 2 khoảng 7cm, trong khi tại rạch Ông Chưởng (Chợ Mới) cao hơn báo động 2 khoảng 8cm. Ở khu vực nội đồng Tứ giác Long Xuyên, mực nước tiếp tục lên chậm do ảnh hưởng lũ thượng nguồn và mưa nội đồng. Một số trạm trên các kênh Núi Chóc - Năng Gù, Vĩnh Tế, Tri Tôn, Ba Thê, Rạch Giá - Long Xuyên và Cái Sắn có mực nước trên báo động 1 từ 10-35cm. Tại cửa sông, mực nước sông Cái Lớn tại Xẻo Rô xuống chậm; đỉnh triều ngày 22/9 đạt 71cm, thấp hơn báo động 1 khoảng 9cm.