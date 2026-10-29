An Giang: Cần nguồn nhân lực chất lượng cao để phát triển Phú Quốc

Sáng 29/10, ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang tổ chức đối thoại với thanh niên trên địa bàn.

Tại buổi đối thoại, nhiều đoàn viên, thanh niên kiến nghị tỉnh tăng cường hỗ trợ khởi nghiệp, nhất là về vốn, thiết bị, thủ tục pháp lý và kết nối thị trường, đặc biệt là tận dụng cơ hội việc làm từ Hội nghị cấp cao APEC 2027 diễn ra ở đặc khu Phú Quốc.

Quang cảnh buổi đối thoại với thanh niên năm 2026 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

Một số ý kiến tại buổi đối thoại cho biết, nhiều dự án đạt giải tại các cuộc thi khởi nghiệp nhưng vẫn khó phát triển do thiếu kinh phí hoàn thiện sản phẩm. Điều kiện vốn đối ứng trong một số chương trình hỗ trợ cũng khiến sinh viên, thanh niên mới khởi nghiệp khó tiếp cận nguồn lực khoa học, công nghệ.

Từ đó, các bạn thanh niên kiến nghị tỉnh có cơ chế hỗ trợ phù hợp với các dự án ở giai đoạn đầu, đồng thời tăng cường tư vấn pháp lý, kết nối doanh nghiệp và kênh phân phối để giúp sản phẩm phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, sinh viên Nguyễn Ngọc Thảo Quyên, Trường Đại học An Giang cho rằng, Hội nghị Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc mở ra nhiều cơ hội hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư và quảng bá hình ảnh địa phương. Đối với sinh viên, đây còn là cơ hội nâng cao năng lực ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp, tiếp cận môi trường làm việc quốc tế và mở rộng cơ hội nghề nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho rằng, cần nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển du lịch, dịch vụ, hạ tầng và các lĩnh vực kinh tế khác của Phú Quốc, không chỉ trong Hội nghị APEC 2027.

Theo Thảo Quyên, tỉnh cần có định hướng, giải pháp cụ thể để sinh viên tận dụng hiệu quả những cơ hội mà APEC 2027 mang lại, không chỉ trong thời gian diễn ra sự kiện mà cả giai đoạn sau đó. Đồng thời, cần có chương trình giao lưu sinh viên quốc tế và hoạt động kết nối tuyển dụng. Qua đó, sinh viên có thêm cơ hội học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức, kỹ năng, năng lực ngoại ngữ và hiểu rõ hơn nhu cầu của thị trường lao động.

Ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho rằng, APEC 2027 là cơ hội lớn để địa phương quảng bá hình ảnh, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế. Vì vậy, các trường đại học, cao đẳng cần chủ động kết nối với tỉnh và doanh nghiệp để nắm bắt nhu cầu tuyển dụng, từ đó xây dựng chương trình đào tạo phù hợp, nâng cao cơ hội việc làm cho sinh viên.

Các trường cần chủ động làm việc với tỉnh, doanh nghiệp để trao đổi về năng lực đào tạo, chất lượng sinh viên và nhu cầu hỗ trợ. Nhà trường có thể cung cấp nguồn nhân lực như thế nào, tỉnh có thể hỗ trợ gì thì phải trao đổi cụ thể để phối hợp ngay từ đầu.

Tỉnh An Giang sẽ nghiên cứu giải pháp để người dân địa phương, trong đó có lực lượng thanh niên được tham gia và hưởng lợi từ các cơ hội phát triển mà APEC 2027 mang lại. Trong ảnh: Dự án Trung tâm Hội nghị APEC và Nhà biểu diễn đa năng đang thi công tại đặc khu Phú Quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, tỉnh đang thúc đẩy hợp tác với các cơ sở đào tạo để chuẩn bị lực lượng phục vụ các hoạt động liên quan đến APEC 2027, trong đó đã ký kết với Trường Đại học Kinh tế TPHCM về cung cấp tình nguyện viên.

Tỉnh sẽ bố trí làm việc với các trường đại học trên địa bàn nhằm tăng cường kết nối, cung ứng nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu phát triển của Phú Quốc.

Cơ hội từ APEC 2027 không chỉ nằm ở lực lượng phục vụ trong thời gian diễn ra sự kiện mà còn ở nhu cầu nhân lực lâu dài khi Phú Quốc đẩy mạnh phát triển du lịch, dịch vụ, hạ tầng và các lĩnh vực kinh tế khác.

Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là phải chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài của Phú Quốc. Theo ông Mừng, nhiều dự án du lịch, khách sạn, giao thông và dịch vụ đang được triển khai, kéo theo nhu cầu lớn về lao động.

"Tỉnh sẽ nghiên cứu giải pháp để người dân địa phương, trong đó có lực lượng thanh niên được tham gia và hưởng lợi từ các cơ hội phát triển mà APEC 2027 mang lại. Tuy nhiên, thanh niên, sinh viên cũng cần chuẩn bị kỹ năng cần thiết, sẵn sàng tham gia thị trường lao động", ông Hồ Văn Mừng nhấn mạnh.