An Giang: Cận cảnh đại công trường 10 làn xe, tàu điện phục vụ APEC 2027

Phối cảnh tuyến đường tỉnh ĐT.975 có 10 làn xe. Ảnh: Bình Minh

Trong mạng lưới giao thông phục vụ APEC 2027, tuyến đường tỉnh ĐT.975 được xác định là trục xương sống kết nối sân bay quốc tế Phú Quốc về khu vực Trung tâm và quần thể Hội nghị – Triển lãm APEC. Dự án dài 19,26 km, lộ giới 62m, quy mô 10 làn xe chính thức khởi công từ tháng 9/2025, dự kiến thông toàn tuyến vào quý II/2027.

Phối cảnh tuyến LRT dài khoảng 17,59km nằm giữa tuyến ĐT 975. Ảnh: Bình Minh

Khác với các dự án mở rộng thông thường, ĐT.975 được quy hoạch theo mô hình trục giao thông đa phương thức hiện đại. Toàn bộ dải phân cách giữa được dành riêng cho tuyến đường sắt nhẹ đô thị (LRT).

Tuyến LRT dài khoảng 17,59km đường đôi. Trong đó 14,81km trên mặt đất, 0,78km trên cao và khoảng 2km đi ngầm qua khu lõi Trung tâm Hội nghị – Triển lãm APEC, giúp loại bỏ giao cắt cùng mức tại khu vực này.

Đơn vị thi công huy động tối đa nhân công và thiết bị máy móc, khẩn trương thi công các công trình. Ảnh: BÌnh MInh

Khi chính thức vận hành, hệ thống LRT sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ sân bay về cụm công trình Nam đảo còn khoảng 20 phút. Hiện, các hạng mục hầm, cầu và nhà ga của tuyến đang được đẩy mạnh thi công, song song là lắp đặt đường ray trên nền đường.

Tại công trường, nhà thầu đã tập kết 15 máy xúc, 50 xe ben chở đất, cát cùng đội ngũ kỹ sư nhằm chạy đua ngày đêm đưa các công trình về đích đúng kế hoạch. Ảnh: Bình Minh

Ghi nhận thực tế trên công trường ĐT.975, phân đoạn dài khoảng 1,5km từ ngã tư khu nghỉ dưỡng JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay đến nút giao APEC cơ bản đã định hình.

Nhà thầu huy động tối đa nguồn lực, tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp". Ảnh: Bình MInh

Để bám sát lộ trình thảm bê tông nhựa hai bên tuyến từ cuối năm 2026 đến đầu năm 2027, đơn vị thi công huy động lượng cơ giới, nhân lực tối đa.

Công nhân, kỹ sư làm việc với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa". Ảnh: Bình Minh

Mặc dù tăng tốc cơ giới hóa, từng mét đào nền đường đều được kiểm soát khắt khe do bên dưới dày đặc hệ thống cáp điện trung thế và đường ống cấp nước sinh hoạt. Các kỹ sư điện nước phối hợp trực tiếp với lái máy và người dân địa phương để dò tuyến hạ tầng ngầm trước khi hạ gầu múc.

Công nhân, kỹ sư sẵn sàng tăng ca

Ngoài ra, thời tiết đảo mưa nhiều kết hợp nền đất yếu thường xuyên gây ngập úng mặt bằng, buộc đội ngũ thi công vừa bơm tát nước liên tục, vừa tranh thủ từng khoảng tạnh ráo để lu lèn đất.

Đến tháng 9/2026, hạng mục hào kỹ thuật trên tuyến ĐT.975 đạt khoảng 65%, hệ thống thoát nước dọc đạt gần 50%, nền móng đường đạt khoảng 50% và 4 cây cầu trên tuyến thi công trên 55% khối lượng.

Không khí làm việc tại công trường luôn tất bật, hối hả. Ảnh: Bình Minh

Là mảnh ghép tiếp nối liền mạch từ ĐT.975, Đại lộ APEC dài khoảng 3km có nhiệm vụ kết nối ĐT.46 (đường Nguyễn Văn Cừ) với ĐT.975, dẫn thẳng vào cụm Trung tâm Hội nghị – Triển lãm APEC và Nhà biểu diễn đa năng.

Tuyến đường sở hữu mặt cắt ngang 68m, quy mô 4–6 làn xe. Với định vị là trục giao thông mang tính nghi lễ ngoại giao, dọc tuyến và tại các nút giao được lắp đặt hệ thống màn hình LED, bảng điện tử khổ lớn hiện đại để trình chiếu hình ảnh quảng bá đất nước tới bạn bè quốc tế.

Điểm nhấn kỹ thuật đáng chú ý nhất ở cuối tuyến là hệ thống cống hộp 4 cửa khổng lồ, dài mỗi bên hơn 800m. Ảnh: Bình Minh

Hiện, công trường Đại lộ APEC đang dồn lực làm vỉa hè, nền đường và hệ thống cấp thoát nước ngầm. Trong đó, hệ thống cống ngầm, móng chiếm tới 90% khối lượng thi công.

Điểm nhấn kỹ thuật đáng chú ý nhất ở cuối tuyến là hệ thống cống hộp 4 cửa khổng lồ, dài mỗi bên hơn 800m. Đơn vị thi công đặt mục tiêu hoàn tất hạng mục cống hộp ngay trong tháng 10/2026 để nhanh chóng hoàn thiện mặt đường, bảo đảm mục tiêu về đích toàn tuyến trong quý II/2027.

Trung tâm Hội nghị – Triển lãm APEC và Nhà biểu diễn đa năng dần hình thành. Ảnh: Bình Minh

Khi toàn bộ mạng lưới vận hành đồng bộ vào quý II/2027, Phú Quốc không chỉ sở hữu trục giao thông hiện đại phục vụ sự kiện quốc tế APEC 2027, mà còn tạo lập một cấu trúc đô thị kết nối hoàn chỉnh, tạo đòn bẩy bứt phá diện mạo kinh tế – du lịch lâu dài cho Nam đảo Ngọc.