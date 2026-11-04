An Giang cam kết tháo gỡ vướng mắc, đồng hành cùng doanh nghiệp tại Phú Quốc

Tại chương trình, các doanh nghiệp, nhà đầu tư đã chia sẻ, tập trung thảo luận tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương hướng tới sự kiện APEC.

Quang cảnh Chương trình Cà phê Doanh nhân lần thứ 4 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Lãnh đạo tỉnh An Giang cho biết, qua rà soát tổng thể các dự án khó khăn, vướng mắc trên địa bàn, tỉnh đã tập trung giải quyết và xử lý hiệu quả. Tuy nhiên, vấn đề phát sinh trọng điểm là vướng mắc về đất đai. Đây là vấn đề lớn nhất được các doanh nghiệp và nhà đầu tư lớn tại Phú Quốc quan tâm, đặc biệt là thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các dự án.

Bên cạnh đó là công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là việc chuẩn bị cho các dự án trọng điểm phục vụ APEC và các mục tiêu phát triển dài hạn tại đặc khu Phú Quốc cũng được các nhà đầu tư, doanh nghiệp quan tâm thảo luận.

Đại diện các doanh nghiệp cho rằng, bên cạnh dự án trọng điểm phục vụ sự kiện APEC thì Phú Quốc cần các dự án khác để phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực, để tạo động lực phát triển đồng bộ cho cả đặc khu.

Ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu tại Chương trình "cà phê Doanh nhân" lần thứ tư.

Doanh nghiệp cũng nêu tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực du lịch và dịch vụ chất lượng cao đối với đặc khu Phú Quốc, đồng thời kiến nghị tỉnh An Giang phối hợp chặt chẽ với các tập đoàn lớn và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để xây dựng kế hoạch đào tạo ngắn hạn, trang bị ngoại ngữ, kỹ năng số và nghiệp vụ phục vụ quốc tế cho người lao động.

Với ý kiến về vấn đề môi trường, rác thải và chiến lược "Chuyển đổi xanh" của đảo Phú Quốc, theo chia sẻ, công tác quản lý đô thị và bảo vệ môi trường chưa đáp ứng yêu cầu kỳ vọng khi đón lượng lớn du khách và đại biểu quốc tế khi sự kiện APEC diễn ra.

"Yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục kiểm tra, đôn đốc sát sao để khắc phục triệt để trước thềm APEC. Còn về xử lý rác thải, đến cuối năm nay, toàn bộ rác thải trên địa bàn phải được thu gom 100% về nhà máy xử lý. Tỉnh sẵn sàng hỗ trợ kinh phí thu gom rác cho người dân và doanh nghiệp với mục tiêu cao nhất là bảo vệ môi trường sinh thái biển và rừng của đảo", Chủ tịch UBND tỉnh An Giang lưu ý.

Đại diện các doanh nghiệp, doanh nhân tham dự chương trình tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Đặc biệt là đề án "Chuyển đổi xanh" của tỉnh An Giang, trong đó bắt buộc các phương tiện vận tải công cộng như taxi, xe buýt phải chuyển đổi sang sử dụng 100% xe điện nhằm giữ vững môi trường xanh - sạch - đẹp cho đảo Phú Quốc.

Ông Hồ Văn Mừng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các sở, ngành liên quan tiếp nhận, khẩn trương rà soát và tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc theo đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt, tuyệt đối tuân thủ pháp luật, không để xảy ra sai sót và không được tự ý đặt ra các "giấy phép con" hay thủ tục hành chính rườm rà làm khó doanh nghiệp.

Phát biểu kết luận chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang khẳng định: "Các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp, doanh nhân, tỉnh đều lắng nghe và nghiêm túc tiếp thu, sẽ phối hợp xử lý.

Mối quan hệ giữa chính quyền tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp giống như những người cùng ngồi trên một con thuyền. Khi sóng to gió lớn hay lúc thuận lợi, đôi bên đều gắn kết chặt chẽ để vượt qua khó khăn và cùng hướng đến sự phát triển chung trong kỷ nguyên mới".