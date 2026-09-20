An Giang: Các nghệ sĩ cùng mang Trung thu đến với trẻ em dân tộc Khmer vùng biên giới

Chương trình diễn ra với các hoạt động giao lưu, vui Tết Trung thu và trao quà, nhằm mang đến cho trẻ em dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp và ý nghĩa.

Các nghệ sĩ giao lưu cùng các em thiếu nhi tại chương trình

Tại chương trình, Ban Tổ chức trao 100 phần quà Trung thu, tổng trị giá 15 triệu đồng cho các em thiếu nhi. Bên cạnh những phần quà nghĩa tình, các em còn được giao lưu văn nghệ, thưởng thức các tiết mục ca hát do nhóm ca sĩ và mạnh thường quân TP. Hồ Chí Minh biểu diễn; giao lưu cùng Chú Cuội, Hằng Nga, tạo nên không khí Trung thu vui tươi, gần gũi và tràn ngập tiếng cười.

Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của các tổ chức, cá nhân và mạnh thường quân dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; qua đó động viên, khích lệ các em có thêm niềm vui trong dịp Tết Trung thu.

Các em thiếu nhi vui Tết Trung thu trong chương trình

Tiếp nối chuỗi hoạt động, vào lúc 19 giờ ngày 22.9, chương trình tiếp tục với các tiết mục văn hóa, văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc Khmer. Các em thiếu nhi và người dân sẽ được thưởng thức những tiết mục múa, ca hát, biểu diễn đội trống, cồng chiêng và nhạc ngũ âm do các đội, nhóm văn nghệ của đồng bào dân tộc Khmer biểu diễn.

Hoạt động không chỉ tạo sân chơi văn hóa, văn nghệ lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi mà còn góp phần giới thiệu, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer. Qua đó, giúp các em có thêm cơ hội giao lưu, vui chơi và hiểu hơn về bản sắc văn hóa của dân tộc mình.

Trao quà cho trẻ em dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn tại các khóm biên giới trên địa bàn phường Tịnh Biên

Bà Nguyễn Thị Thúy An, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tịnh Biên, trân trọng ghi nhận và cảm ơn Tổ từ thiện Thanh Hòa – Ngũ Hồ Sơn, nhóm ca sĩ và mạnh thường quân TP. Hồ Chí Minh, do ông Mai Thanh Trưởng đại diện, đã dành tình cảm và sự sẻ chia thiết thực cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Các nghệ sĩ giao lưu, vui Tết Trung thu cùng các thiếu nhi dân tộc Khmer

Chuỗi hoạt động vui Tết Trung thu là việc làm thiết thực, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tịnh Biên đối với trẻ em, nhất là trẻ em dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết, sẻ chia, góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp và đáng nhớ.