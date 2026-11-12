An Giang bứt phá xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch

Lãnh đạo tỉnh An Giang tham quan xem trưng bày sản phẩm đặc trưng của tỉnh tại Lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam và kết nối cộng đồng doanh nghiệp tỉnh An Giang năm 2026, chiều 13/10. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Sau hợp nhất, An Giang hội tụ đầy đủ lợi thế về nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp chế biến, kinh tế biên giới và du lịch. Để khai thác tối đa dư địa này, tỉnh đã đẩy mạnh xúc tiến thương mại theo hướng tăng cường kết nối trực tiếp giữa nhà sản xuất với các hệ thống phân phối hiện đại, siêu thị và đối tác quốc tế.

Theo báo cáo của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang, trong 10 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã tổ chức thành công 65 hoạt động xúc tiến (vượt 17 sự kiện so với kế hoạch cả năm là 48 sự kiện), mang lại doanh thu bán hàng tại các sự kiện ước đạt hơn 22 tỷ đồng. Chuỗi hoạt động được triển khai đồng bộ trên cả 4 lĩnh vực gồm: xúc tiến đầu tư (13 sự kiện), xúc tiến thương mại (18 sự kiện), xúc tiến du lịch (19 sự kiện) và tuyên truyền, quảng bá (15 sự kiện).

Chia sẻ về hiệu quả kết nối, bà Quảng Xuân Lụa, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang cho biết, thông qua các hoạt động xúc tiến, tỉnh đã hỗ trợ 143 lượt doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, mời gọi đầu tư và kết nối hơn 220 lượt giao thương với các đối tác trong và ngoài nước. Đặc biệt, các doanh nghiệp địa phương đã ký kết thành công 6 hợp đồng với tổng giá trị ước tính khoảng 1,42 triệu USD và 14 bản ghi nhớ hợp tác. Tổng giá trị giao dịch, hợp tác kinh tế của tỉnh đạt hơn 33,1 triệu USD.

Trên lĩnh vực xúc tiến đầu tư, điểm nhấn nổi bật là Hội nghị xúc tiến đầu tư trong khuôn khổ Hội nghị công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang tại đặc khu Phú Quốc. Sự kiện thu hút gần 600 đại biểu cùng sự góp mặt của nhiều tập đoàn lớn như VNPT, Vietnam Airlines, Phú Cường, SunGroup…

Bên cạnh đó, Trung tâm đã hỗ trợ 5 doanh nghiệp trong nước và ngoài nước quan tâm tìm hiểu các dự án đầu tư vào tỉnh, trong đó có 1 đơn vị ký ghi nhớ đầu tư. Việc duy trì 3 kỳ “Cà-phê doanh nhân” đối thoại trực tiếp với lãnh đạo tỉnh đã góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, thu hút dòng vốn vào lĩnh vực chế biến nông-thủy sản, hạ tầng, công nghiệp xanh và chuyển đổi số.

Người dân tham quan khu trưng bày sản phẩm đặc trưng tỉnh An Giang tại Hội chợ Thương mại quốc tế Tịnh Biên-An Giang năm 2026. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Đối với thị trường nội địa và khu vực biên giới, Hội chợ Thương mại quốc tế Tịnh Biên-An Giang năm 2026 quy tụ 226 gian hàng của doanh nghiệp Việt Nam, Lào và Campuchia đã đón 90.000 lượt khách, đạt doanh số khoảng 7 tỷ đồng. Chương trình livestream bán hàng trên nền tảng TikTok trong khuôn khổ hội nghị giao thương biên giới cũng thu hút hơn 220.000 lượt xem. Song song đó, hoạt động bình ổn giá tại 7 xã đảo với hơn 180 tấn hàng hóa đã đạt doanh thu hơn 2,67 tỷ đồng, tăng 13% so cùng kỳ năm 2025.

Trên trường quốc tế, nông sản và sản phẩm OCOP An Giang liên tục ghi dấu ấn tại Hội chợ ThaiFex Anuga Asia 2026 (Thái Lan), Hội chợ Trung Quốc-ASEAN lần thứ 23 (CAEXPO 2026 tại Quảng Tây, Trung Quốc), Tuần lễ hàng Việt Nam tại Bangkok và các diễn đàn tại Lào, Singapore, Malaysia.

Đặc biệt, tỉnh đã chủ động đón đầu thị trường Halal phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027 thông qua việc ra mắt “Không gian trải nghiệm bản sắc An Giang” tại Siêu thị Halal Mart Phú Quốc.

Ngành du lịch An Giang tiếp tục bứt phá thông qua 3 sự kiện văn hóa-ẩm thực quy mô lớn tại Rạch Giá, Hà Tiên và Long Xuyên, thu hút khoảng 209.000 lượt khách với doanh thu ước đạt 18,8 tỷ đồng. Việc tham gia 7 sự kiện quảng bá tại các tỉnh, thành lớn cùng đoàn khảo sát tại Singapore và Malaysia cũng kết nối thêm 32.000 lượt khách, mở ra cơ hội phát triển du lịch MICE và các tour tuyến liên quốc gia.

Công tác chuyển đổi số trong xúc tiến được đẩy mạnh rõ nét khi Cổng thông tin du lịch thông minh tỉnh An Giang (phối hợp VNPT) và trang thông tin điện tử của Trung tâm thu hút hơn 127.000 lượt truy cập, bên cạnh 138 video ngắn quảng bá trên YouTube, TikTok và Facebook.

Bước vào chặng nước rút từ nay đến cuối năm 2026, dù còn đối mặt với khó khăn về hạn chế kinh phí và năng lực chuyển đổi số chưa đồng đều của doanh nghiệp nhỏ và vừa, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang vẫn quyết tâm triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, về đầu tư, đơn vị sẽ tham mưu thực hiện việc xét chọn danh hiệu “Doanh nghiệp xanh và trách nhiệm xã hội tỉnh An Giang năm 2026”, tham dự Diễn đàn Mekong Connect 2026, phối hợp tổ chức Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I năm 2026 và tiếp tục hỗ trợ các nhà đầu tư tìm hiểu cơ hội đầu tư vào tỉnh.

Về thương mại, đơn vị sẽ tham gia các hội chợ uy tín như Foodexpo 2026, Vietnam Expo 2026 và tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, hàng hóa đặc trưng của tỉnh.

Ở lĩnh vực du lịch, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang tiếp tục triển khai các hoạt động xúc tiến, quảng bá trong và ngoài tỉnh, phối hợp cập nhật dữ liệu Cổng thông tin du lịch thông minh tỉnh An Giang, tăng cường kết nối tour tuyến và quảng bá hình ảnh điểm đến.

Với những bước đi bài bản và sự đồng hành sát sao cùng doanh nghiệp, hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch đang tạo động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững cho tỉnh An Giang trong giai đoạn mới.