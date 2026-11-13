An Giang: Bước đầu khắc phục sai phạm kết luận thanh tra nhà ở xã hội

Ngày 13/11, đại diện lãnh đạo Sở xây dựng tỉnh An Giang cho biết, đến thời điểm hiện tại, chủ đầu tư các dự án NƠXH được nêu trong Kết luận thanh tra số 26 ngày 18/9/2026 của Thanh tra tỉnh, đã bước đầu thực hiện khắc phục các sai phạm.

Dự án KĐT Tây Bắc do Công ty CP Tập đoàn CIC làm chủ đầu tư, bị thanh tra tỉnh An Giang phát hiện bố trí quỹ đất không đảm bảo tỷ lệ 20% theo quy định.

Theo Sở Xây dựng, ngay sau khi có Kết luận thanh tra trên, đơn vị đã thành lập đoàn công tác đến làm việc với từng chủ đầu tư dự án để trao đổi, thống nhất phương án khắc phục sai phạm, tồn tại. Đồng thời, yêu cầu các chủ đầu tư phải báo cáo tiến độ thực hiện để Sở Xây dựng theo dõi, đôn đốc.

Theo kết luận thanh tra, tỉnh An Giang hiện có 13 dự án NƠXH góp phần bổ sung nguồn cung NƠXH, từng bước đáp ứng nhu cầu về chỗ ở cho các đối tượng được thụ hưởng chính sách, đảm bảo an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công tác quản lý Nhà nước về NƠXH trên địa bàn tỉnh đạt được một số kết quả nhất định. Công tác quy hoạch, bố trí quỹ đất để phát triển NƠXH được quan tâm thực hiện, bổ sung đất phù hợp với quy hoạch để triển khai các dự án NƠXH, góp phần tạo điều kiện phát triển nguồn cung nhà ở cho đối tượng thụ hưởng chính sách.

Tuy nhiên, Thanh tra tỉnh cũng phát hiện nhiều hạn chế, vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện dự án, từ công tác quản lý Nhà nước đến thực hiện dự án của các chủ đầu tư.

Một dãy NƠXH liên kế thấp tầng tại KĐT Tây Bắc, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

Trong đó, Công ty CP Tập đoàn CIC làm chủ đầu tư 3 dự án NƠXH tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, gồm: Dự án KĐT Tây Bắc, dự án Khu dân cư chợ nông hải sở Trung tâm thương mại Rạch Giá (KDCCNHS TTTM Rạch Giá) và dự án Tuyến dân cư Đường số 2.

Tại dự án NƠXH thuộc KĐT Tây Bắc được xây dựng theo loại hình nhà ở liên kế thấp tầng 1 trệt 1 lầu (diện tích bình quân 69,7m²/căn), gồm 1.011 căn với diện tích đất sử dụng là 70.466m²/399.816m², chiếm 17,62% tổng diện tích đất ở của dự án.

Tỉ lệ này chưa đảm bảo 20% trong tổng diện tích đất ở, vi phạm khoản 1 Điều 5 Nghị định số 100/2015/NÐ-CP được bổ sung khoản 4 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NÐ-CP.

Chủ đầu tư đã bán 121/1.011 cǎn NƠXH tại dự án KÐT Tây Bắc có giá bán cao hơn giá bán tạm tính (cao nhất do Sở Xây dựng thẩm định với tổng số tiền 631.576.459 đồng), vi phạm điểm a khoản 1 Điều 27 Nghị định số 100/2015/ND-CP; điểm b khoản 3 Điều 21a Nghị định số 100/2015/NÐ-CP được bổ sung tại khoản 15 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NÐ-CP.

Khu Công nghiệp Bình Hòa, xã Bình Hòa, tỉnh An Giang, nơi Chi nhánh Công ty CP Tổ chức Nhà quốc gia Bình Dương tại An Giang làm chủ đầu tư dự án 672 căn nhà ở liên kế thấp tầng.

Theo đại diện lãnh đạo Công ty CP Tập đoàn CIC, đến thời điểm này, đơn vị đã cơ bản khắc phục các tồn tại theo kết luận trên: bố trí khu đất để bổ sung quỹ đất đảm bảo tỷ lệ 20% trong tổng diện tích đất ở theo quy định. Đồng thời mời khách hàng đến hoàn trả lại khoản tiền thu vượt tiền trước bạ (0,5%) về đất và 0,5% về nhà ở của người mua NƠXH không đúng quy định.

Kết luận Thanh tra cũng chỉ ra các sai phạm tại dự án Nhà ở Công nhân (NƠCN) Khu công nghiệp Bình Hòa, xã Bình Hòa, tỉnh An Giang do Chi nhánh Công ty CP Tổ chức Nhà quốc gia Bình Dương tại An Giang làm chủ đầu tư.

Dự án có 637 căn liên kế thấp tầng, chủ đầu tư đã ký 269 hợp đồng với người mua NƠCN có giá cao hơn giá thẩm định (tạm tính của Sở Xây dựng) với tổng số tiền hơn 16,27 tỷ đồng, vi phạm điểm a khoản 1 Điều 27 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP. Tại dự án này, Thanh tra cũng phát hiện có 13 trường hợp đã sở hữu nhà ở, đất ở nhưng kê khai không trung thực mua NƠCN để hưởng chính sách hỗ trợ.

Tại dự án này, Thanh tra cũng phát hiện có 13 trường hợp đã sở hữu nhà ở, đất ở nhưng kê khai không trung thực mua NƠCN để hưởng chính sách hỗ trợ.

Ngoài ra, dự án chung cư quy mô 252 căn NƠCN tại KCN Bình Hòa mặc dù đã hết thời gian tiến độ thực hiện dự án nhưng Công ty CP Tổ chức Nhà quốc gia Bình Dương tại An Giang vẫn chưa triển khai xây dựng.

Theo đại diện chủ đầu tư này, đơn vị đã nghiêm túc thực hiện khắc phục các sai phạm nêu trên. Đối với giá bán, công ty đã mời đơn vị kiểm toán độc lập tiến hành kiểm toán để có cơ sở trình Sở Xây dựng tỉnh An Giang ban hành giá bán chính thức, dự kiến trong tháng 12 sẽ hoàn thành. Khi đó, công ty sẽ rà soát toàn bộ hợp đồng mua nhà ở, nếu có chênh lệch sẽ hoàn trả cho khách hàng theo quy định.

Đối với 13 trường hợp Kết luận thanh tra phát hiện đã sở hữu nhà ở nhưng kê khai gian dối để mua nhà tại dự án, chủ đầu tư bước đầu đã mời làm việc được với 6 khách hàng để thông báo về nội dung kết luận thanh tra và hướng xử lý phải thu hồi căn hộ theo quy định pháp luật.

Cũng theo đại diện chủ đầu tư, sau khi có kết luận thanh tra, đơn vị đã tổ chức rà soát, qua đó ghi nhận trong 13 trường hợp mua NƠXH sai đối tượng thì có nhiều trường hợp để trống, không sử dụng trong thời gian dài.

Nhà đầu tư này cũng cam kết tiếp tục xin gia hạn thời gian để thực hiện dự án chung cư Nhà ở công nhân 252 căn.

Trước đó, Thanh tra tỉnh An Giang chuyển thông tin sang cơ quan Công an để làm rõ vụ việc các đối tượng kê khai không trung thực để hưởng chính sách NƠXH và làm rõ trách nhiệm của công chức thuộc Sở Xây dựng thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra đối tượng, điều kiện được hưởng chính sách NƠXH, có dấu hiệu gây thất thoát ngân sách nhà nước về tiền sử dụng đất.