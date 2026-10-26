An Giang bồi dưỡng kỹ năng ứng phó khẩn cấp phục vụ Hội nghị APEC 2027

Đại biểu và học viên tham dự lễ khai giảng.

Sáng 26/10, tại đặc khu Phú Quốc, Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng về an ninh, y tế và ứng phó khẩn cấp phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Khóa học tập trung bồi dưỡng sâu cho 150 học viên về 3 mảng cốt lõi: An ninh, y tế và ứng phó tình huống khẩn cấp. Chương trình chú trọng phân tích tình huống thực tế, hướng dẫn thực hành kỹ năng nhận diện nguy cơ, đánh giá tình hình, quy trình phối hợp liên ngành và trao đổi thông tin.

Lớp bồi dưỡng góp phần nâng cao năng lực phối hợp liên ngành, chủ động phòng ngừa và xử lý tình huống, phục vụ công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho các hoạt động của APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc.