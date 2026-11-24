Cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông quang lâm

Chứng minh, tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông, Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế - Kiểm soát Trung ương; Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang, Trưởng ban Tổ chức; Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự và Tăng Ni các tự viện.

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Thiện Thống cho biết khóa bồi dưỡng nhằm giúp Tăng Ni củng cố kiến thức, tháo gỡ những vướng mắc trong công tác Tăng sự, tổ chức An cư kiết hạ, hoạt động của Hội đồng Thập sư, thực hiện đúng các quy định của Giáo hội và pháp luật Nhà nước.

Hòa thượng Thích Thiện Thống phát biểu khai mạc

Sau lễ khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông triển khai chuyên đề Giới luật Phật giáo, phân tích hai phương diện chỉ trì và tác trì, sự khác biệt giữa giới Thanh văn và giới Bồ-tát; qua đó nhấn mạnh vai trò của giới luật đối với việc giữ gìn phạm hạnh của người xuất gia và xây dựng Tăng đoàn thanh tịnh, hòa hợp.

Khóa bồi dưỡng diễn ra từ ngày 24 đến 27-11, với các chuyên đề về Giới luật Phật giáo do Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông đảm trách; Nghi lễ thiền môn do Hòa thượng Thích Lệ Trang hướng dẫn; Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ VIII do Hòa thượng Thích Thiện Thống triển khai.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông chia sẻ chuyên đề về Giới luật Phật giáo

Dịp này, đại diện Sở Dân tộc và Tôn giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh An Giang cũng sẽ phổ biến các nội dung liên quan đến pháp luật và công tác tôn giáo.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

Khóa bồi dưỡng diễn ra từ ngày 24 đến 27-11 tại chùa Bình An (P.Long Xuyên)