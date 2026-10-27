An Giang: Bổ nhiệm Đại đức Thích Minh Đức làm trụ trì chùa Phù Sơn (xã Tân An)

Cung thỉnh chư tôn đức quang lâm

Chứng minh, tham dự buổi lễ có chư vị Trưởng lão Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang: Hòa thượng Thích Huệ Tài (Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh), Hòa thượng Thích Bửu Thành và Hòa thượng Thích Thiện Hỷ (Thành viên Hội đồng Chứng minh), Hòa thượng Thích Giác Minh, Hòa thượng Thích Thiện Tài; chư vị Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang: Thượng tọa Thích Viên Quang, Thượng tọa Thích Giác Tín; Thượng tọa Thích Huệ Thống, Trưởng ban Hoằng pháp và Hướng dẫn Phật tử tỉnh; chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPHVN tỉnh; chư tôn đức Tăng, Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh cùng quý Phật tử.

Về phía lãnh đạo tỉnh có Trung tá Nguyễn Trường An, Đội Trưởng Phòng An ninh nội địa - Công an tỉnh An Giang; ông La Hồng Phong, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân An; ông Nguyễn Quốc Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã; cùng đại diện các phòng, ban địa phương sở tại.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân An phát biểu chúc mừng

Trong niềm hoan hỷ, thay mặt Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang, Thượng tọa Thích Viên Quang đã trao quyết định bổ nhiệm đến Đại đức Thích Minh Đức.

Đối trước chư tôn đức chứng minh, Đại đức Thích Minh Đức dâng lời phát nguyện nghiêm trì Giới luật, làm tròn nghĩa vụ hoằng pháp lợi sanh của một sứ giả Như Lai, lấy sự giải thoát làm mục tiêu, lấy trí tuệ làm sự nghiệp, sống theo pháp Lục hòa, thực hành theo Hiến chương GHPGVN, Quy chế Ban Tăng sự Trung ương và pháp luật của Nhà nước.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Tài ban đạo từ

Ban đạo từ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Tài chúc mừng Đại đức tân trụ trì và nhấn mạnh vai trò của người trụ trì không chỉ là gìn giữ, phát triển tự viện mà còn là người kế thừa và truyền trao mạng mạch Phật pháp, xây dựng đạo tràng thanh tịnh, trở thành điểm tựa tâm linh cho quần chúng Phật tử.

Trưởng lão Hòa thượng tin tưởng Đại đức Thích Minh Đức sau khi nhận nhiệm vụ sẽ tiếp tục hướng dẫn Phật tử tu học theo Chánh pháp, chung tay cùng chính quyền và nhân dân xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Những lẵng hoa, quà chúc mừng Đại đức tân trụ trì

Tại buổi lễ, Đại đức tân trụ trì đón nhận nhiều hoa và quà của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, chư tôn đức, lãnh đạo địa phương sở tại.

Buổi lễ khép lại trong niềm hoan hỷ của toàn thể đại chúng, đánh dấu một bước phát triển mới của chùa Phù Sơn.