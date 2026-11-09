An Giang biệt phái 7 cán bộ quân đội đến công tác tại 2 trường đại học

Đại tá Nguyễn Việt Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao quyết định cho các đồng chí nhận nhiệm vụ mới.

Ngày 9/11, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức hội nghị công bố, trao quyết định và giao nhiệm vụ cho cán bộ biệt phái năm 2026.

Tại hội nghị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh công bố quyết định của Bộ Quốc phòng về việc điều động, biệt phái 7 cán bộ đang công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đến Trường Đại học Kiên Giang và Trường Đại học An Giang.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Việt Thắng yêu cầu các cán bộ biệt phái nhanh chóng nắm bắt chức trách, nhiệm vụ; chủ động nghiên cứu chương trình, nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh, kiến thức quân sự, truyền thống lịch sử dân tộc, Quân đội và lực lượng vũ trang địa phương. Đồng thời, đổi mới phương pháp truyền đạt phù hợp với từng đối tượng sinh viên; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, ban giám hiệu, cán bộ, giáo viên trong thực hiện nhiệm vụ.

NGUYỄN KHOA