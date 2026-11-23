Các đại biểu tham dự Hội thảo. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận nhận diện đầy đủ và có hệ thống bản sắc văn hóa An Giang trong không gian phát triển mới; nghiên cứu, phát huy hệ giá trị và phẩm chất con người An Giang; chuyển hóa các giá trị văn hóa thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Các đại biểu nêu những giải pháp thiết thực nhằm gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch, dịch vụ và công nghiệp văn hóa; khai thác hiệu quả các giá trị lịch sử, văn hóa, lễ hội, tín ngưỡng, cảnh quan sinh thái và tri thức dân gian để hình thành những sản phẩm du lịch đặc trưng, có sức cạnh tranh.

Các đại biểu đề xuất nghiên cứu cơ chế huy động nguồn lực xã hội, khuyến khích sự tham gia của cộng đồng và doanh nghiệp trong bảo tồn, phát huy di sản, bảo đảm hài hòa giữa lợi ích kinh tế với yêu cầu gìn giữ bản sắc văn hóa và phát triển bền vững; phát huy vai trò của giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học trong bảo tồn, lan tỏa các giá trị văn hóa; gắn kết quả nghiên cứu khoa học với hoạch định chính sách, tổ chức thực hiện.

TS. Nguyễn Hữu Thọ, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang, phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Báo cáo đề dẫn hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Thọ, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang nêu tầm quan trọng của việc nhận diện văn hóa và con người An Giang trong bối cảnh mới nhất là khi không gian phát triển của tỉnh được mở rộng sau sáp nhập.

Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Văn Kim, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia tại tham luận “Biển đảo Tây Nam - di sản văn hóa, động lực phát triển” nêu rõ, vùng biển Tây Nam, đặc biệt là các quần đảo Phú Quốc, Thổ Châu và các đảo, quần đảo luôn là không gian kinh tế, văn hóa biển trọng yếu của đất nước.

Dựa trên cơ tầng của các nền văn hóa cổ, khai thác, phát huy tiềm năng, vị thế của biển Tây Nam và các vùng biển khu vực, chủ nhân văn hóa Óc Eo đã tập trung phát triển kinh tế biển, đẩy mạnh quan hệ giao thương, giao lưu văn hóa với thế giới bên ngoài. Biển Tây Nam luôn là trung tâm hội tụ các dòng chảy kinh tế, văn hóa vùng, liên vùng; liên thế giới, xuyên đại dương.

Bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Di sản văn hóa biển Tây Nam với chiều sâu của các cơ tầng văn hóa; sự đa dạng, phong phú của các loại hình di sản: văn hóa vật thể, phi vật thể, di sản tư liệu… Tất cả đều cho thấy mối quan hệ, sự gắn kết chặt chẽ giữa con người, hệ sinh thái văn hóa, đặc tính nhân văn với môi trường kinh tế, văn hóa biển, châu thổ và cảnh quan tự nhiên.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Liên, Trưởng Khoa Văn hóa và Phát triển (Học viện Chính trị khu vực II) nêu mối quan hệ giữa giá trị văn hóa, con người, du lịch và công nghiệp văn hóa; nhận diện các tiểu vùng văn hóa đặc trưng (núi, sông Hậu, biển đảo, thị - cảng Hà Tiên, rừng U Minh Thượng) và hệ giá trị chuẩn mực của con người An Giang.

Du lịch tâm linh - văn hóa giữ vai trò đầu tàu; công tác bảo tồn di tích và chuyển đổi số có nhiều tiến bộ; sản phẩm công nghiệp văn hóa gắn với làng nghề, lễ hội bước đầu hình thành. Tuy vậy, du lịch còn mang tính mùa vụ, nhiều loại hình di sản có nguy cơ mai một, hạ tầng, nguồn lực đầu tư và nhân lực chuyên sâu còn hạn chế.

An Giang cần hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực tài chính, chuyển đổi số và bảo tồn di sản, phát triển chuỗi sản phẩm công nghiệp văn hóa, du lịch mang thương hiệu “Văn hóa An Giang mới”, xây dựng con người An Giang toàn diện, bảo đảm an ninh văn hóa số.

GS.TS.NGƯT Nguyễn Văn Kim, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia, tham luận tại Hội thảo. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Hệ thống di sản, lễ hội, ẩm thực, nghệ thuật truyền thống và cảnh quan thiên nhiên của An Giang là dư địa to lớn để phát triển thành các sản phẩm du lịch trải nghiệm, dịch vụ sáng tạo có giá trị gia tăng cao. Quá trình phát triển công nghiệp văn hóa phải bảo đảm tính xác thực của di sản, tránh thương mại hóa cực đoan và đặc biệt là phải bảo đảm người dân địa phương - chủ thể của văn hóa - được tham gia và hưởng lợi trực tiếp từ các hoạt động này.

Hội thảo đã nêu rõ định hướng chiến lược trong việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào lĩnh vực văn hóa. Cụ thể là xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu khoa học, số hóa toàn bộ danh mục di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di sản phi vật thể, nghệ thuật dân gian và tri thức bản địa trên địa bàn tỉnh; phát triển bản đồ văn hóa và bảo tàng số, xây dựng các ứng dụng công nghệ tương tác, thực tế ảo (VR/AR) phục vụ công tác quản lý nhà nước, nghiên cứu khoa học, quảng bá du lịch và giáo dục lịch sử địa phương cho thế hệ trẻ...

Ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng ghi nhận đóng góp tâm huyết của các nhà khoa học, chuyên gia. Các tham luận không chỉ dừng ở góc độ nghiên cứu khoa học mà còn góp phần củng cố cơ sở lý luận và thực tiễn cho công tác phát triển văn hóa địa phương trong giai đoạn mới.

Cùng với di sản, những phẩm chất tiêu biểu của con người An Giang - yêu nước, đoàn kết, nghĩa tình, cần cù, sáng tạo, kiên cường, hào sảng, bao dung - được xác định là nguồn lực nội sinh quan trọng, cần được bảo tồn và phát huy theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng tỉnh ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Các sở, ngành liên quan ghi nhân, tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của chuyên gia, nhà khoa học, trong đó, cần triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu văn hóa con người An Giang; phát triển công nghiệp văn hóa gắn với bản sắc địa phương. Cụ thể hóa kết quả hội thảo bằng kế hoạch hành động và đẩy mạnh tuyên truyền và điều chỉnh linh hoạt nếp nghĩ, nếp sống, đặc tính văn hóa theo yêu cầu phát triển mới của tỉnh An Giang…

TS. Nguyễn Hữu Thọ, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang, trao chứng nhận cho các đại biểu tham luận tại hội thảo. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Để các giải pháp khoa học tại hội thảo sớm đi vào thực tiễn đời sống, các đại biểu đề xuất mô hình phối hợp chặt chẽ giữa 4 nhà: Cơ quan quản lý nhà nước - Cơ sở giáo dục, nghiên cứu - Doanh nghiệp - Cộng đồng dân cư.