An Giang: Bệnh án điện tử giúp giảm tải cho y tế, tăng tiện ích đến người dân

Cán bộ Trạm Y tế xã Bình Mỹ hướng dẫn người dân quét thẻ CCCD trên máy Kiosk để hệ thống nhận bệnh

Từ sáng sớm, nhiều người dân có mặt tại Trạm Y tế xã Bình Mỹ (tỉnh An Giang) khám bệnh. Khi người dân đến trạm y tế, cán bộ hướng dẫn tận tình đến máy Kiosk, quét căn cước công dân và chờ đến số thứ tự, bước vào phòng bác sĩ khám bệnh.

Bà Nguyễn Thị Bích Huyền (ngụ ấp Bình Tân, xã Bình Mỹ) đang khám bệnh tại Trạm Y tế xã Bình Mỹ cho biết: “Khi tôi đến trạm y tế là có cán bộ hướng dẫn tận tình. Tôi chỉ cần mang theo căn cước công dân rồi đến máy Kiosk quét qua. Sau đó, tôi ngồi chờ đến số thứ tự là vào phòng bác sĩ khám bệnh. Tôi thấy thuận tiện và không mất nhiều thời gian như trước đây”.

Khi trạm y tế được số hóa và triển khai bệnh án điện tử, người dân khám bệnh thuận tiện và không mất nhiều thời gian

Tương tự, anh Nguyễn Văn Bình (ngụ xã Bình Mỹ) cũng bày tỏ niềm vui khi lần đầu đến trạm y tế khám bệnh nhanh và được bác sĩ giải thích cặn kẽ tình trạng sức khỏe. Đặc biệt, khi anh có nhu cầu thăm khám ở tuyến trên (Trung tâm y tế và bệnh viện tuyến tỉnh), hồ sơ bệnh án của anh đã có trên hệ thống, không phải mang theo giấy tờ hay hồ sơ bệnh án.

Theo lãnh đạo Trạm Y tế xã Bình Mỹ, khi người dân đến khám bệnh, Kiosk tiếp nhận thông minh hỗ trợ xác thực CCCD gắn chip và tạo lượt khám; thông tin sau đó được chuyển đến bác sĩ để thực hiện các thao tác chuyên môn trên GEMR.

Trên hệ thống, bác sĩ có thể cập nhật thông tin thăm khám, chẩn đoán, kê đơn và hoàn thiện dữ liệu phục vụ hồ sơ bệnh án điện tử. Qua đó, bệnh án điện tử không chỉ thay đổi phương thức lưu trữ hồ sơ mà còn từng bước trở thành một phần của quy trình khám, chữa bệnh tại Trạm.

Mục tiêu cuối cùng trong chuyển đổi số là giúp cán bộ y tế giảm thao tác hành chính, nâng cao hiệu quả công tác khám, chữa bệnh cho người dân

BSCK1 Nguyễn Công Nghị - Giám đốc Trạm Y tế xã Bình Mỹ chia sẻ: “Khi chuyển đổi số, giúp trạm y tế từng bước thay đổi quản lý thủ công sang môi trường số, hỗ trợ cán bộ trạm y tế thuận tiện trong việc tiếp nhận, khám chữa bệnh, quản lý thông tin người bệnh. Mục tiêu cuối cùng là giảm bớt các thao tác hành chính và nâng cao hiệu quả chuyên môn phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn đối với tuyến y tế cơ sở”.

Trước đó, ngày 16/9, ngành chức năng tỉnh An Giang tổ chức công bố vận hành bệnh án điện tử tại Trạm Y tế xã Bình Mỹ. Đây là trạm y tế thứ 4 trên địa bàn tỉnh An Giang chính thức vận hành bệnh án điện tử.

Kết quả này đang từng bước được mở rộng tại tuyến y tế cơ sở, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và hiện đại hóa hoạt động chăm sóc sức khỏe cấp ban đầu trên địa bàn tỉnh An Giang.