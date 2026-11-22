Bị can Lê Thanh Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh An Giang

Theo Công an tỉnh An Giang, ngày 21/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thanh Tuấn (sinh năm 1973, ngụ khu phố Bãi Thơm, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang).

Kết quả điều tra xác định năm 2005, dù biết hai thửa đất tại ấp Bãi Thơm, xã Bãi Thơm (nay thuộc đặc khu Phú Quốc) là đất rừng, Tuấn vẫn mua lại của ông B.V.Đ. và bà B.T.T.L. với giá 400 triệu đồng. Hai thửa đất có tổng diện tích khoảng 11.000 m².

Tháng 6/2022, qua người môi giới, ông N.V.T. (trú tại Hà Nội) tìm gặp Tuấn để hỏi mua đất. Biết ông T. chưa nắm rõ nguồn gốc pháp lý của hai thửa đất, Tuấn giới thiệu rằng đất đã có giấy xác nhận nguồn gốc, đã được đưa ra khỏi ranh giới rừng và có thể làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau khi dẫn ông T. đi xem đất, Tuấn thỏa thuận chuyển nhượng cả hai thửa với giá 16 tỷ đồng. Ông T. chuyển 9,5 tỷ đồng vào tài khoản của Tuấn và 6,5 tỷ đồng vào tài khoản của Vũ Đình Quang (sinh năm 1972, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang).

Cơ quan điều tra xác định trước khi giao dịch, Tuấn và Quang đã thỏa thuận để Quang bỏ công sức và chi phí làm giấy xác nhận liên quan đến nguồn gốc đất. Đổi lại, Quang sẽ nhận tiền khi bán được đất. Quang cũng đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi nhận chuyển nhượng, ông T. tìm cách bán hai thửa đất cho người khác thì vụ việc bị phát hiện và tố giác đến cơ quan công an. Qua xác minh, UBND đặc khu Phú Quốc có văn bản xác định toàn bộ diện tích hai thửa đất là đất rừng thuộc quyền quản lý của Nhà nước.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò và hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật./.