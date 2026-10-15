An Giang: Bắt tạm giam cựu giám đốc phòng giao dịch ngân hàng lừa đảo 1,2 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt Quyết định khởi tố và Lệnh tạm giam đối với bị can Lương Phú Quới. Ảnh: CACC

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, trong thời gian từ tháng 11/2020 đến ngày 16/5/2025, Lương Phú Quới là Giám đốc một phòng giao dịch thuộc ngân hàng trên địa bàn tỉnh.

Do nợ nhiều người và không có khả năng chi trả, Quới bị xác định đã lợi dụng vị trí công tác, đưa ra thông tin cần vay tiền để đáo hạn ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 12/12/2024, tin tưởng thông tin Quới đưa ra, ông Đ.V.M. (trú tại xã Tây Phú, tỉnh An Giang) đã cho Quới vay 1,2 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng. Tuy nhiên, theo kết quả điều tra, Quới sử dụng số tiền này để trả nợ cho người khác rồi bỏ trốn.

Chiều 14/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lương Phú Quới để tiếp tục điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Công an tỉnh An Giang đề nghị những ai là bị hại liên quan đến Lương Phú Quới liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tại số 507 Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang; hoặc liên hệ Điều tra viên Huỳnh Văn Vương qua số điện thoại 0968.941.901 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định pháp luật.