An Giang: Bắt quả tang 2 đối tượng bẫy chim hoang dã bằng lưới tàng hình

Lực lượng chức năng kiểm tra lưới tàng hình cùng các thiết bị được sử dụng để dụ, bẫy chim hoang dã trái phép tại ấp Hòa Lợi, xã Thạnh Lộc. Ảnh: Công an An Giang

Theo thông tin từ Công an tỉnh An Giang, ngày 21/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường phối hợp Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang tổ chức kiểm tra tại khu vực đồng ruộng thuộc ấp Hòa Lợi, xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt quả tang 2 đối tượng đang sử dụng lưới tàng hình để giăng, bẫy chim hoang dã, chim di cư trái phép.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 310m lưới bẫy chim, 3 âm ly, 3 bình ắc quy và 8 loa dùng để phát âm thanh dụ chim.

Toàn bộ hồ sơ và tang vật vụ việc đã được bàn giao cho lực lượng Kiểm lâm để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật./.