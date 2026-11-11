An Giang: Bắt khẩn cấp nhân viên y tế học đường tấn công hiệu trưởng

Đối tượng Phạm Hoàng Phương tại cơ quan công an

Ngày 11.11, Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự Phạm Hoàng Phương (sinh năm 1989, trú xã Vân Khánh, tỉnh An Giang) để điều tra, làm rõ hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 45 phút ngày 5.11.2026, Phạm Hoàng Phương đến phòng làm việc của ông Quách Mạnh Hùng (sinh năm 1968, trú xã An Biên), Hiệu trưởng Trường THPT An Biên, để trao đổi về việc giải quyết đơn xin chuyển công tác.

Trong quá trình trao đổi, hai bên xảy ra tranh cãi. Phương đã sử dụng con dao yếm dài khoảng 40cm mang theo từ trước, tấn công ông Hùng, khiến nạn nhân bị thương ở vùng tay.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã An Biên nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa Phương về trụ sở làm việc; đồng thời phối hợp đưa người bị thương đi cấp cứu, tổ chức khám nghiệm hiện trường và thu giữ các vật chứng liên quan.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc, Công an xã An Biên khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, kiềm chế, giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp bằng biện pháp phù hợp và đúng quy định pháp luật, tuyệt đối không sử dụng bạo lực.

Cơ quan Công an cũng đề nghị người dân không đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận, lan truyền thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng liên quan đến vụ việc tại Trường THPT An Biên.

Các hành vi lợi dụng không gian mạng để xuyên tạc, đưa tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định. Người dân cần theo dõi thông tin từ cơ quan chức năng và các nguồn tin chính thống.