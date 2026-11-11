An Giang bắt khẩn cấp người dùng dao tấn công hiệu trưởng

Đối tượng Phạm Hoàng Phương. (Ảnh: Công an tỉnh An Giang)

Trước đó, qua xác minh, vào khoảng 7 giờ 45 phút ngày 5/11, Phạm Hoàng Phương (nhân viên y tế học đường Trường trung học phổ thông An Biên), đến phòng làm việc của ông Q. M. H (sinh năm 1968, ngụ xã An Biên, tỉnh An Giang, là Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông An Biên) để trao đổi về việc giải quyết đơn xin chuyển công tác.

Trong quá trình trao đổi, hai bên xảy ra tranh cãi. Phạm Hoàng Phương đã sử dụng dao (loại dao yếm, dài khoảng 40cm) mang theo từ trước, tấn công ông Q. M. H, gây thương tích ở vùng tay.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã An Biên khẩn trương có mặt tại hiện trường, đưa Phạm Hoàng Phương về trụ sở làm việc; đồng thời phối hợp đưa người bị thương đi cấp cứu, tổ chức khám nghiệm hiện trường và thu giữ các vật chứng có liên quan.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an xã An Biên khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, kiềm chế, giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp bằng biện pháp phù hợp, đúng quy định của pháp luật; tuyệt đối không sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn.

Đồng thời, đề nghị người dân không đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận, lan truyền những thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng liên quan vụ việc xảy ra tại Trường Trung học phổ thông An Biên.

Các hành vi lợi dụng không gian mạng để đưa tin sai sự thật, xuyên tạc vụ việc, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. Người dân cần theo dõi, cập nhật thông tin từ các cơ quan chức năng và nguồn tin chính thống.