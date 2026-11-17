Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tống đạt quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Tuấn. Ảnh: CACC

Trước đó, Công an xã Phú Lâm nhận được tin báo của người dân về việc Nguyễn Thanh Tuấn có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy và có hành vi bất thường tại nhà. Ngay sau đó, lãnh đạo Công an xã phân công 4 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường xác minh, xử lý.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Tuấn có biểu hiện không tỉnh táo, một tay cầm 2 con dao, tay còn lại cầm một cây kéo bằng kim loại. Mặc dù được cán bộ công an và người thân vận động, khuyên can, đối tượng vẫn không chấp hành mà tiếp tục có hành vi manh động.

Theo thông tin từ cơ quan công an, Tuấn đã dùng dao gây thương tích cho ông Nguyễn Văn H. (chú ruột), khiến người này bị rách da lòng bàn tay trái. Sau đó, đối tượng cầm dao chạy ra khu vực hàng rào rồi bất ngờ lao về phía lực lượng công an đang làm nhiệm vụ, gây thương tích ở mu bàn tay trái của Thiếu tá Lê Thanh Nhã, cán bộ Công an xã Phú Lâm, đồng thời làm rách trang phục Công an nhân dân.

Trước tình huống nguy hiểm, lực lượng Công an xã Phú Lâm đã kịp thời khống chế, tước hung khí và đưa Tuấn về trụ sở làm việc, ngăn chặn nguy cơ tiếp tục gây thương tích cho những người có mặt tại hiện trường.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.