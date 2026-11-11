An Giang: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đẩy mạnh công tác thành lập Ban Quản trị tự viện

Tại Văn phòng 1 - chùa Tam Bảo

Phiên họp dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang.

Tham dự có Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và đại diện các cơ quan, ban ngành của tỉnh.

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Thiện Thống nhấn mạnh đây là dịp để Ban Thường trực rà soát tiến độ các công tác Phật sự, trao đổi những khó khăn, vướng mắc và xác định nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Hòa thượng đề nghị chư tôn đức phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp ý kiến sát với tình hình thực tế, nhất là trong công tác Tăng sự, kiện toàn Ban Quản trị các cơ sở tự viện và triển khai những nội dung sau Đại hội X GHPGVN.

Hòa thượng Thích Thiện Thống phát biểu khai mạc

Tại phiên họp, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn báo cáo kết quả triển khai kế hoạch phối hợp tuyên truyền, thực hành phóng sinh đúng cách, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học giai đoạn 2026-2028; báo cáo công tác tổ chức, tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031; cùng những nội dung cần triển khai sau Đại hội.

Về công tác Tăng sự, phiên họp dành thời gian báo cáo việc thực hiện chủ trương thành lập Ban Quản trị tại 73 cơ sở đã được thống nhất trong tháng 10; xem xét các hồ sơ đề nghị thành lập Ban Quản trị tại những cơ sở trực thuộc hai văn phòng.

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn báo cáo các hoạt động trọng tâm

Đại đức Danh Thuyền, Phó Thư ký Ban Trị sự báo cáo các Phật sự, tình hình tổ chức Lễ dâng y Kathina và việc thành lập Ban Quản trị tại các chùa Phật giáo Nam tông; thông tin kế hoạch tham dự Lễ cúng trăng Ok Om Bok trong Ngày hội Văn hóa, Thể thao đồng bào Khmer tỉnh An Giang lần thứ XVIII năm 2026 tại xã Gò Quao.

Chư tôn đức cũng thảo luận kế hoạch tổ chức bồi dưỡng giới luật, nghi lễ thiền môn và pháp luật; khóa kiết đông Thất nhật Giáo giới, kết hợp tổ chức Lễ tốt nghiệp, cấp phát văn bằng cho Tăng Ni sinh hoàn thành chương trình Trung cấp Phật học khóa VI.

Ngoài ra, phiên họp có nội dung xem xét một số hồ sơ, văn bản liên quan đến cơ sở thờ tự và công tác quản lý hoạt động quan hệ quốc tế về tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Chư tôn đức cũng có những đóng góp ý kiến, trao đổi những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở, đề xuất hướng giải quyết phù hợp với tình hình thực tế, góp phần tăng cường sự phối hợp và nâng cao hiệu quả công tác Phật sự trong toàn tỉnh.

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang thống nhất các chương trình Phật sự trong thời gian tới

Đúc kết phiên họp, Hòa thượng Thích Thiện Thống lưu ý các bộ phận chuyên môn và hai Văn phòng tăng cường phối hợp, rà soát, hoàn thiện hồ sơ, tham mưu giải quyết các Phật sự đúng thẩm quyền, trình tự và quy định của Giáo hội, phù hợp với pháp luật Nhà nước.

Hòa thượng nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, hòa hợp và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời đề nghị quan tâm công tác bồi dưỡng giới luật, nghi lễ và kiến thức pháp luật cho Tăng Ni, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động Phật sự tại địa phương.