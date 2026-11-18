Sáng 18/11, UBND tỉnh An Giang vừa ký quyết định tổ chức lại Ban Quản lý khu du lịch quốc gia Núi Sam, trên cơ sở kết thúc hoạt động của Ban Quản lý khu du lịch Núi Cấm, sáp nhập các phòng chuyên môn trực thuộc Ban Quản lý khu du lịch Núi Cấm vào các phòng chuyên môn của Ban Quản lý khu du lịch quốc gia Núi Sam.

Từ ngày 18/11/2026, kết thúc hoạt động Ban Quản lý khu du lịch Núi Cấm, giao Ban Quản lý khu du lịch quốc gia Núi Sam tiếp quản theo Quyết định 5122 của UBND tỉnh An Giang.

Ban Quản lý khu du lịch quốc gia Núi Sam có chức năng phục vụ quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực văn hóa, du lịch trong khu du lịch quốc gia Núi Sam và khu du lịch Núi Cấm. Đây là hai trong nhiều khu du lịch văn hóa tâm linh kết hợp hành hương nổi tiếng ở An Giang, mỗi năm thu hút khoảng 7 triệu lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng.

Theo quyết định, Ban Quản lý khu du lịch quốc gia Núi Sam là đơn vị sự nghiệp công lập, tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, trực thuộc UBND tỉnh An Giang, giúp UBND tỉnh trực tiếp quản lý khu du lịch quốc gia Núi Sam và khu du lịch Núi Cấm.

Một góc đỉnh Núi Cấm thuộc khu du lịch Núi Cấm, xã Núi Cấm, tỉnh An Giang.

Ban Quản lý khu du lịch quốc gia Núi Sam có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Giám đốc Ban Quản lý khu du lịch quốc gia Núi Sam có trách nhiệm tiếp nhận và thực hiện các nội dung nhiệm vụ, công việc trước đây của Ban Quản lý khu du lịch Núi Cấm, đảm bảo tổ chức hoạt động liên tục, thông suốt, hiệu quả; lập thủ tục giao nộp con dấu theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu du lịch quốc gia Núi Sam; xây dựng phương án tự chủ tài chính; xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính thực hiện thủ tục quyết toán kinh phí, điều chuyển kinh phí và các nội dung khác có liên quan theo đúng quy định.