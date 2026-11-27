Trao nhà hữu nghị cho hộ ông Thi Ty Ghiêm, ngụ ấp La Ma, xã Vĩnh Hậu

Cụ thể, 5 hộ được nhận nhà gồm: gia đình ông Tống Văn Bực, ngụ ấp Vĩnh Bình, căn nhà có diện tích 75m², trị giá 70 triệu đồng; gia đình ông Huỳnh Văn Bửng, ngụ ấp Vĩnh Bình, diện tích 60m², trị giá 60 triệu đồng; gia đình ông Phan Văn Cảnh, ngụ ấp Vĩnh Nghĩa, diện tích 60m², trị giá 70 triệu đồng; gia đình ông Thi Ty Ghiêm, ngụ ấp La Ma, diện tích 40m², trị giá 70 triệu đồng; gia đình ông Trần Tuấn Thành, ngụ ấp Hà Bao 1, diện tích 40m², trị giá 70 triệu đồng.

Các căn nhà được xây dựng theo kết cấu nhà sàn gỗ, vách và mái lợp tôn, bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho các gia đình. Kinh phí xây dựng do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và Hội Nông dân tỉnh vận động từ Dự án “Hỗ trợ kinh phí xây nhà ở cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh An Giang”, do tổ chức Latter-day Saint Charities (Hoa Kỳ) tài trợ.

Trao nhà hữu nghị cho hộ ông Trần Tuấn Thành, ngụ ấp Hà Bao 1, xã Vĩnh Hậu

Tại buổi lễ, đại diện các gia đình bày tỏ niềm vui, xúc động và gửi lời cảm ơn đến chính quyền địa phương, các đơn vị vận động cùng nhà tài trợ đã quan tâm, hỗ trợ xây dựng nhà ở. Những căn nhà mới không chỉ giúp các gia đình có nơi ở ổn định, khang trang hơn mà còn tiếp thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống.

Hoạt động thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, góp phần cùng địa phương thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”.