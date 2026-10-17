An Giang: Bàn giao 11 căn nhà Chữ thập đỏ cho đồng bào Khmer khó khăn

Đại diện các đơn vị bàn giao nhà Chữ thập đỏ cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ô Lâm

Ngày 17.10, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ô Lâm phối hợp với Hội Chữ thập đỏ xã và nhóm thiện nguyện Anh Em SGI Holdings (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức bàn giao 11 căn nhà Chữ thập đỏ cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Hoạt động góp phần hưởng ứng Ngày Vì người nghèo và Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2026.

Chung tay xây dựng những mái ấm nghĩa tình

Ô Lâm là xã miền núi thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, với hơn 65% dân số là đồng bào Khmer. Cuộc sống của nhiều hộ dân còn khó khăn, chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ và lao động thuê mướn, thu nhập bấp bênh. Qua rà soát, toàn xã còn gần 500 hộ có nhu cầu về nhà ở.

Mặc dù Đảng, Nhà nước và địa phương đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia, vẫn còn những hộ nghèo không có khả năng đối ứng kinh phí để xây dựng nhà ở theo quy định. Đối với các gia đình này, một mái nhà kiên cố để che nắng, tránh mưa vẫn là ước mơ khó thực hiện nếu không có sự chung tay của cộng đồng.

Trước thực tế đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ô Lâm đã kết nối với Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang và nhóm thiện nguyện Anh Em SGI Holdings vận động nguồn lực hỗ trợ nhà ở cho người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Sau gần một tháng thi công, 11 căn nhà đã hoàn thành, bảo đảm tiến độ và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của các gia đình. Mỗi căn có diện tích tối thiểu 32m², ngang 4m, dài 8m, mái lợp tôn, vách tôn, nền lát gạch men.

Tổng kinh phí xây dựng là 635 triệu đồng; trong đó, nhóm Anh Em SGI Holdings hỗ trợ 550 triệu đồng, tương đương 50 triệu đồng/căn. Phần kinh phí còn lại được địa phương vận động và các gia đình đóng góp bằng tiền, ngày công, chi phí làm nền nhà.

Bên cạnh hỗ trợ xây dựng nhà ở, tại buổi bàn giao, các đơn vị còn trao tiền mặt nhằm giúp các gia đình trang trải chi phí sinh hoạt, mua sắm vật dụng thiết yếu.

Cụ thể, 6 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ thêm 5 triệu đồng/hộ; 5 hộ nghèo được hỗ trợ thêm 3 triệu đồng/hộ. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cũng trao tặng các phần quà nhu yếu phẩm cho người dân.

Nhà tài trợ trao hỗ trợ và thăm hỏi người dân ở ấp Phước Bình, người lớn tuổi nhất được nhận nhà trong đợt này

Ông Khuất Thành Phương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ô Lâm cho biết, mỗi căn nhà được trao tặng không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực để các gia đình vượt qua khó khăn.

Theo ông Phương, địa phương mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để hỗ trợ những hộ còn khó khăn về nhà ở, từng bước xóa nhà tạm, nhà dột nát, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Niềm vui trong những mái ấm mới

Trong số các hộ được nhận nhà đợt này, cụ bà Neáng Dane, sinh năm 1930, ngụ ấp Phước Bình, là người lớn tuổi nhất. Ở tuổi 96, cụ sống neo đơn trong căn nhà xuống cấp nghiêm trọng, cuộc sống chủ yếu dựa vào khoản trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng.

Cầm chìa khóa căn nhà mới trên tay, cụ Dane xúc động chia sẻ: “Tôi già yếu rồi, sống một mình, không làm ra tiền, chỉ biết trông cậy vào khoản trợ cấp xã hội hằng tháng. Mấy mùa mưa trước, nằm trong căn nhà dột nát, tôi chỉ sợ nhà sập.

Nay được chính quyền, Hội Chữ thập đỏ và nhà tài trợ giúp có căn nhà mới, còn được tặng thêm tiền và quà, tôi mừng lắm. Ước mơ cả đời nay đã thành hiện thực, tôi có nơi an dưỡng tuổi già”.

Cũng được nhận nhà trong dịp này, gia đình ông Chau Sóc Rin, sinh năm 1970, ngụ ấp Phước Long, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Là trụ cột của gia đình 6 nhân khẩu, ông Rin không may bị tai biến, mất khả năng lao động. Vợ và các thành viên trong gia đình phải làm thuê, làm mướn để trang trải cuộc sống. Căn nhà cũ dột nát khiến sinh hoạt của cả gia đình gặp nhiều trở ngại, nhất là vào mùa mưa.

Ông Rin nghẹn ngào cho biết từ ngày bị tai biến, ông không còn khả năng lao động, mọi chi phí sinh hoạt đều trông chờ vào công việc làm thuê của vợ và các thành viên trong gia đình. Việc dành dụm tiền để xây dựng lại căn nhà gần như nằm ngoài khả năng.

“Nhờ chính quyền địa phương và nhà tài trợ hỗ trợ 50 triệu đồng xây nhà, lại được tặng thêm 5 triệu đồng tiền mặt, gia đình tôi mừng lắm. Có mái nhà vững chắc, vợ con tôi yên tâm hơn, cố gắng làm ăn, từng bước vượt qua khó khăn”, ông Rin chia sẻ.

Lãnh đạo xã Ô Lâm và nhà tài trợ thăm người dân có hoàn cảnh khó khăn

Bà Neáng Sâm Bộ, Phó Chủ tịch UBND xã Ô Lâm, cho biết địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống, trong khi tỷ lệ hộ nghèo và nhu cầu hỗ trợ nhà ở vẫn còn cao. Sự đồng hành của các nhà tài trợ có ý nghĩa thiết thực, nhất là đối với những hộ đặc biệt khó khăn, không có khả năng đối ứng kinh phí để xây dựng nhà theo các chương trình hỗ trợ của Nhà nước.

Bà Bộ cho biết thêm, sau đợt bàn giao 11 căn nhà, địa phương vẫn còn khoảng 30 hộ không có nguồn vốn đối ứng để xây dựng nhà mới theo các chương trình hỗ trợ. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục rà soát nhu cầu, vận động các nguồn lực xã hội và tạo điều kiện để người dân ổn định chỗ ở, phát triển kinh tế gia đình.

Việc bàn giao 11 căn nhà Chữ thập đỏ khép lại trong không khí ấm áp, nghĩa tình. Những mái nhà mới không chỉ giúp các hộ nghèo đồng bào Khmer có nơi ở an toàn mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sự chung tay của chính quyền, các tổ chức và cộng đồng trong công tác an sinh xã hội.

Từ những mái ấm nghĩa tình ấy, niềm tin và động lực vươn lên trong cuộc sống tiếp tục được vun đắp, góp phần xây dựng xã Ô Lâm ngày càng phát triển.