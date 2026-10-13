An Giang áp dụng cơ chế “luồng xanh”, tập trung cho hồ sơ Di sản thế giới Óc Eo - Ba Thê

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước phát biểu kết luận.

Thông tin trên được Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước kết luận tại cuộc họp lần thứ 10 Ban Điều hành xây dựng Hồ sơ đề cử Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê, diễn ra sáng 13/10 bằng hình thức trực tuyến giữa điểm cầu UBND tỉnh và Hà Nội.

Theo báo cáo tại cuộc họp, hiện các sở, ngành và đơn vị tư vấn đã hoàn thành khoảng 50% khối lượng công việc giải trình theo 17 nhóm khuyến nghị của ICOMOS và 15 nội dung tại công thư của Trung tâm Di sản Thế giới.

Công tác quản lý di tích và nghiên cứu khảo cổ tại Gò Út Ảnh bước đầu phát hiện các dấu tích công xưởng sản xuất, đồ gốm sinh hoạt để phân tích niên đại. Ngoài ra, đã có 11/17 dự án, công trình thành phần được phê duyệt triển khai.

Lãnh đạo Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang báo cáo tại cuộc họp.

Tuy nhiên, do thời hạn gửi hồ sơ chính thức trong tháng 10/2026 rất gấp trong khi khối lượng giải trình còn lớn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước yêu cầu các sở, ngành, Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo và địa phương xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách.

Toàn bộ quy trình phối hợp, cung cấp thông tin và thẩm định tài liệu phải được thực hiện theo cơ chế “luồng xanh”, hồ sơ chuyển đến đâu phải xử lý ngay đến đó, vướng khâu nào báo cáo lãnh đạo tỉnh tháo gỡ ngay khâu đó.

Quang cảnh cuộc họp Ban Điều hành xây dựng Hồ sơ đề cử Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung cao độ nhân lực và trách nhiệm, tuân thủ nghiêm ngặt lộ trình đề ra. Theo đó, dự thảo lần thứ nhất nội dung giải trình phải hoàn thành trước ngày 20 đến 23/10.

Sau các bước rà soát chuyên môn, hoàn thiện bản tiếng Anh và lấy ý kiến chuyên gia, hồ sơ chính thức phải được gửi đến Trung tâm Di sản thế giới và ICOMOS trước ngày 29/10/2026.

Tỉnh đang hoàn thiện kế hoạch cho Đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước làm Trưởng đoàn tham dự phiên đối thoại trực tiếp cấp chuyên gia với ICOMOS tại Paris (Pháp) từ ngày 24 đến 28/11/2026, tập trung giải trình 8 nhóm vấn đề trọng tâm về ranh giới, cơ sở pháp lý, bảo tồn và dự án phát triển.