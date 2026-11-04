An Giang: An sinh xã hội, an toàn lao động trong sản xuất nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Đối thoại là dịp để lãnh đạo các Sở, ngành trực tiếp lắng nghe tiếng nói từ cơ sở, nhận diện rõ hơn những khó khăn của nông dân để cùng tìm ra giải pháp tháo gỡ

Dự hội nghị có đại diện của các Sở, ngành, như: Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Nội vụ, Bảo hiểm Xã hội tỉnh; các công ty, doanh nghiệp, đại biểu là lãnh đạo Hợp tác xã, Tổ hợp tác và hội viên, nông dân trên địa bàn.

Tại hội nghị các doanh nghiệp, hội viên, nông dân đã được lãnh đạo các Sở, ngành cùng các cơ quan liên quan,…giải đáp các vấn đề tiếp cận: An toàn, vệ sinh lao động ở nông thôn với việc phòng ngừa tai nạn lao động trong nông nghiệp, trang bị bảo hộ lao động cho nông dân; an sinh xã hội về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện, quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; tháo gỡ khó khăn đối với lao động thời vụ nông nghiệp.

Các hội viên, nông dân cũng đã được tư vấn về đào tạo nghề, liên kết tiêu thụ nông sản, hỗ trợ phát triển Hợp tác xã, kinh tế tập thể; việc làm, sinh kế cho phụ nữ nông thôn; hỗ trợ lao động cho người lớn tuổi, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn,...

Ông Nguyễn Văn Cọp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, nhấn mạnh, trong sản xuất nông nghiệp, đời sống của nông dân không chỉ phụ thuộc vào năng suất, giá cả nông sản và hiệu quả sản xuất mà còn gắn liền với khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, việc làm ổn định và điều kiện lao động an toàn.

Vì vậy, công tác an sinh xã hội và an toàn, vệ sinh lao động không chỉ là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước mà cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức Hội, doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác, các tổ chức xã hội và chính người nông dân.

Để công tác an sinh xã hội và an toàn, vệ sinh lao động đạt hiệu quả cao, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh yêu cầu các cấp Hội, đoàn thể, Sở, ngành có liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia các chính sách an sinh xã hội, trong đó, cần quan tâm nhóm nông dân có thu nhập thấp, lao động thời vụ, phụ nữ nông thôn và những người đã tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nhưng phải tạm dừng hoặc ngừng đóng do khó khăn về kinh tế.

Đồng thời cần chú trọng hướng dẫn sử dụng phương tiện bảo hộ lao động, bảo quản và sử dụng vật tư nông nghiệp đúng quy định, phòng tránh các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường; lồng ghép nội dung bình đẳng giới, bảo vệ sức khỏe, phòng ngừa rủi ro nghề nghiệp và tiếp cận an sinh xã hội trong các chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Cùng với đó nâng cao nhận thức, năng lực tự bảo vệ, khả năng tiếp cận chính sách an sinh xã hội và điều kiện lao động an toàn cho nông dân; phát huy hiệu quả các nhóm nông dân nòng cốt; khuyến khích hội viên, nông dân đề xuất sáng kiến, chia sẻ kinh nghiệm,… để nâng cao điều kiện lao động, phát triển sản xuất an toàn, hiệu quả và bền vững.