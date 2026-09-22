An Giang: Ấm áp 'Trăng ấm trao em' đến với thiếu nhi xã Mỹ Thuận

Ban tổ chức trao quà cho hộ nghèo, trẻ mồ côi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Tại chương trình, nhiều hoạt động vui tươi, thiết thực như giao lưu văn nghệ, trò chơi tập thể có quà tặng, sinh hoạt cộng đồng, đốt lửa trại và các hoạt động vui chơi dành cho thiếu nhi đã được tổ chức.

Chương trình “Vui hội Trăng rằm năm 2026” thu hút đông đảo học sinh đến tham gia

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động trao tặng 101 suất quà Trung thu cho các em thiếu nhi thuộc hộ nghèo, trẻ mồ côi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Những phần quà được các mạnh thường quân hỗ trợ, tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng sự quan tâm, sẻ chia của các cấp, các ngành, đoàn viên, thanh niên, sinh viên và các nhà hảo tâm dành cho thiếu nhi.

Thông qua chương trình, các em có thêm một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp, được giao lưu, vui chơi và đón nhận những tình cảm tốt đẹp từ cộng đồng.

Ban tổ chức trao thư cảm ơn cho các nhà tài trợ cho chương trình

Tham dự chương trình có lãnh đạo địa phương, đại diện các đơn vị phối hợp, đoàn viên, sinh viên, mạnh thường quân cùng đông đảo thiếu nhi và người dân trên địa bàn xã. Sự đồng hành của các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã góp phần tạo nên không khí đêm hội rộn ràng, gần gũi và tràn đầy tình yêu thương.

Các đại biểu và mạnh thường quân chụp ảnh trong chương trình

Chương trình không chỉ tạo sân chơi bổ ích cho thiếu nhi trong dịp Tết Trung thu mà còn góp phần phát huy vai trò của cộng đồng trong công tác chăm lo, bảo vệ và giáo dục trẻ em; đồng thời huy động các nguồn lực xã hội cùng chung tay chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, để các em có thêm niềm vui và những kỷ niệm đẹp trong tuổi thơ.